جراحة عاجلة تنقذ حاجة تركية من انسداد معوي بسبب ورم في القولون
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس، «تمكن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنهاء معاناة المريضة عبر تدخل جراحي عاجل إثر معاناتها من انسداد حاد في الأمعاء».
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن طوارئ مستشفى النور التخصصي استقبلت الحاجة المريضة وهي في حالة حرجة، حيث أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية وجود ورم متقدم في القولون النازل، متصل وملتصق بالطحال وعدد من الأعضاء المجاورة، ما تسبب في انسداد معوي تام.
وأضاف أن الفريق الجراحي قرر على الفور إجراء عملية طارئة لإنقاذ حياة المريضة، بعد التأكد من وجود الورم المتقدم، وتم إجراء مفاغرة في القولون المستعرض لتجاوز الانسداد، واستغرقت العملية نحو ساعة ونصف، وقد تماثلت المريضة للشفاء بشكل كامل.
وغادرت الحاجة المستشفى في اليوم التالي وهي بحالة صحية مستقرة.
وأكد التجمع الصحي أن هذا النجاح يأتي ضمن الجهود المستمرة في تقديم رعاية صحية متقدمة لحجاج بيت الله الحرام والزوار، باستخدام أحدث التقنيات وبإشراف نخبة من الكوادر الطبية المؤهلة.
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