جراحة عاجلة تنقذ حاجة تركية من انسداد معوي بسبب ورم في القولون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء السعودية‭ (‬واس‭)‬،‭ ‬أمس،‭ ‬‮«‬تمكن‭ ‬فريق‭ ‬طبي‭ ‬بمستشفى‭ ‬النور‭ ‬التخصصي‭ ‬عضو‭ ‬تجمع‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬الصحي،‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬معاناة‭ ‬المريضة‭ ‬عبر‭ ‬تدخل‭ ‬جراحي‭ ‬عاجل‭ ‬إثر‭ ‬معاناتها‭ ‬من‭ ‬انسداد‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الأمعاء‮»‬‭. ‬

‮ ‬وأوضح‭ ‬تجمع‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬الصحي‭ ‬أن‭ ‬طوارئ‭ ‬مستشفى‭ ‬النور‭ ‬التخصصي‭ ‬استقبلت‭ ‬الحاجة‭ ‬المريضة‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حرجة،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬الفحوصات‭ ‬الطبية‭ ‬والأشعة‭ ‬المقطعية‭ ‬وجود‭ ‬ورم‭ ‬متقدم‭ ‬في‭ ‬القولون‭ ‬النازل،‭ ‬متصل‭ ‬وملتصق‭ ‬بالطحال‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬المجاورة،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬انسداد‭ ‬معوي‭ ‬تام‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الجراحي‭ ‬قرر‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬طارئة‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬المريضة،‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬الورم‭ ‬المتقدم،‭ ‬وتم‭ ‬إجراء‭ ‬مفاغرة‭ ‬في‭ ‬القولون‭ ‬المستعرض‭ ‬لتجاوز‭ ‬الانسداد،‭ ‬واستغرقت‭ ‬العملية‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭ ‬ونصف،‭ ‬وقد‭ ‬تماثلت‭ ‬المريضة‭ ‬للشفاء‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬

وغادرت‭ ‬الحاجة‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬وهي‭ ‬بحالة‭ ‬صحية‭ ‬مستقرة‭. ‬

وأكد‭ ‬التجمع‭ ‬الصحي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬متقدمة‭ ‬لحجاج‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭ ‬والزوار،‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬وبإشراف‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬المؤهلة‭. ‬