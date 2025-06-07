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ناريمان محمد تحتفي بتخرجها في الجامعة الخليجية

ناريمان محمد تحتفي بتخرجها في الجامعة الخليجية

2025-06-07 07:02:49
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفلت‭ ‬ناريمان‭ ‬محمد‭ ‬بتخرجها‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬ونيلها‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الإعلام،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬غامرة‭ ‬بالفخر‭ ‬والفرح،‭ ‬وبحضور‭ ‬أسرتها‭ ‬وأصدقائها‭ ‬الذين‭ ‬شاركوها‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬المميزة‭.‬

وأعربت‭ ‬ناريمان‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬امتنانها‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساندها‭ ‬ووقف‭ ‬إلى‭ ‬جانبها‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الجامعية،‭ ‬من‭ ‬أهلٍ‭ ‬وأصدقاء‭ ‬وأساتذة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليتحقق‭ ‬لولا‭ ‬دعمهم‭ ‬المتواصل‭ ‬وثقتهم‭ ‬بها‭.‬

وقدّمت‭ ‬ناريمان‭ ‬شكرها‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وفرته‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬محفّزة‭ ‬وداعمة،‭ ‬وإلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬الشباب‭ ‬بمؤسساتها‭ ‬التعليمية‭ ‬الرائدة‭ ‬وتفتح‭ ‬أمامهم‭ ‬آفاق‭ ‬التميز‭ ‬والنجاح،‭ ‬متطلعةً‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬مهني‭ ‬واعد‭ ‬تُسهم‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬إعلام‭ ‬هادف‭ ‬ومؤثر‭.‬

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