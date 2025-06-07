ناريمان محمد تحتفي بتخرجها في الجامعة الخليجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعربت‭ ‬ناريمان‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬امتنانها‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساندها‭ ‬ووقف‭ ‬إلى‭ ‬جانبها‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الجامعية،‭ ‬من‭ ‬أهلٍ‭ ‬وأصدقاء‭ ‬وأساتذة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليتحقق‭ ‬لولا‭ ‬دعمهم‭ ‬المتواصل‭ ‬وثقتهم‭ ‬بها‭.‬

وقدّمت‭ ‬ناريمان‭ ‬شكرها‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وفرته‭ ‬من‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬محفّزة‭ ‬وداعمة،‭ ‬وإلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬الشباب‭ ‬بمؤسساتها‭ ‬التعليمية‭ ‬الرائدة‭ ‬وتفتح‭ ‬أمامهم‭ ‬آفاق‭ ‬التميز‭ ‬والنجاح،‭ ‬متطلعةً‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬مهني‭ ‬واعد‭ ‬تُسهم‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬إعلام‭ ‬هادف‭ ‬ومؤثر‭.‬