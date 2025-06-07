ناريمان محمد تحتفي بتخرجها في الجامعة الخليجية
وأعربت ناريمان عن خالص امتنانها لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال مسيرتها الجامعية، من أهلٍ وأصدقاء وأساتذة، مؤكدة أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعمهم المتواصل وثقتهم بها.
وقدّمت ناريمان شكرها إلى الجامعة الخليجية على ما وفرته من بيئة تعليمية محفّزة وداعمة، وإلى مملكة البحرين التي تحتضن الشباب بمؤسساتها التعليمية الرائدة وتفتح أمامهم آفاق التميز والنجاح، متطلعةً إلى مستقبل مهني واعد تُسهم فيه في تطوير إعلام هادف ومؤثر.
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