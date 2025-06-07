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‭ ‬سيد‭ ‬باقر‭ ‬الكامل،‭ ‬مصور‭ ‬بحريني‭ ‬انطلق‭ ‬إلى‭ ‬العالمية

‭ ‬سيد‭ ‬باقر‭ ‬الكامل،‭ ‬مصور‭ ‬بحريني‭ ‬انطلق‭ ‬إلى‭ ‬العالمية

2025-06-07 07:02:49
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬سيد‭ ‬باقر‭ ‬الكامل،‭ ‬مصور‭ ‬بحريني‭ ‬انطلق‭ ‬إلى‭ ‬العالمية،‭ ‬وحاصل‭ ‬على‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭. ‬مصور‭ ‬فوتوغرافي‭ ‬محب‭ ‬للتصوير‭ ‬وخاصة‭ ‬الوجوه،‭ ‬وحاصل‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬جائزة‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسابقات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عضويته‭ ‬في‭ ‬الفيدرالية‭ ‬الدولية‭ ‬لاتحاد‭ ‬المصورين‭ ‬العالمين،‭ ‬وفوزه‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬آفان‭ ‬الدولية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بـ3‭ ‬جوائز‭. ‬وقد‭ ‬التقطت‭ ‬عدسته‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬أثناء‭ ‬تأديته‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

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