‭ ‬سيد‭ ‬باقر‭ ‬الكامل،‭ ‬مصور‭ ‬بحريني‭ ‬انطلق‭ ‬إلى‭ ‬العالمية

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سيد باقر الكامل، مصور بحريني انطلق إلى العالمية
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { سيد باقر الكامل، مصور بحريني انطلق إلى العالمية، وحاصل على بكالوريوس الإعلام والعلاقات العامة من جامعة البحرين. مصور فوتوغرافي محب للتصوير وخاصة الوجوه، وحاصل على أكثر من 200 جائزة دولية في أكثر من 20 دولة مختلفة على مستوى العالم، كما حصل على أكثر من 35 ميدالية ذهبية في عدد من المسابقات، إضافة إلى عضويته في الفيدرالية الدولية لاتحاد المصورين العالمين، وفوزه في مسابقة آفان الدولية بالمملكة العربية السعودية بـ3 جوائز. وقد التقطت عدسته هذه الصور أثناء تأديته مناسك الحج هذا العام.
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