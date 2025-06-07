أبو عبيدة يكشف مكان تواجد أسير إسرائيلي ويحذر من محاولة استعادته

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أبو عبيدة يكشف مكان تواجد أسير إسرائيلي ويحذر من محاولة استعادته
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذر أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" من أن الجيش الإسرائيلي يحاصر مكانا فيه أحد الأسرى الإسرائيليين، محذرا من أنه لن يتمكن من استعادته حيا.
وكتب أبو عبيدة عبر "تلغرام": "تحذير عاجل لمن يهمه الأمر.. تحاصر قوات الاحتلال مكاناً يتواجد فيه الأسير الصهيوني "متان تسنجاوكر" ونحن نؤكد بشكلٍ قاطعٍ أن العدو لن يتمكن من استعادته حياً".
وكتب أبو عبيدة عبر "تلغرام": "تحذير عاجل لمن يهمه الأمر.. تحاصر قوات الاحتلال مكاناً يتواجد فيه الأسير الصهيوني "متان تسنجاوكر" ونحن نؤكد بشكلٍ قاطعٍ أن العدو لن يتمكن من استعادته حياً".
وأضاف: "في حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في مقتله؛ بعد أن حافظنا على حياته مدة عام و8 شهور، وقد أعذر من أنذر".
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