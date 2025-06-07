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أبو عبيدة يكشف مكان تواجد أسير إسرائيلي ويحذر من محاولة استعادته

أبو عبيدة يكشف مكان تواجد أسير إسرائيلي ويحذر من محاولة استعادته

2025-06-07 03:05:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذر أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" من أن الجيش الإسرائيلي يحاصر مكانا فيه أحد الأسرى الإسرائيليين، محذرا من أنه لن يتمكن من استعادته حيا.
وكتب أبو عبيدة عبر "تلغرام": "تحذير عاجل لمن يهمه الأمر.. تحاصر قوات الاحتلال مكاناً يتواجد فيه الأسير الصهيوني "متان تسنجاوكر" ونحن نؤكد بشكلٍ قاطعٍ أن العدو لن يتمكن من استعادته حياً".


وأضاف: "في حال قُتل هذا الأسير خلال محاولة تحريره، فإن جيش الاحتلال سيكون هو المتسبب في مقتله؛ بعد أن حافظنا على حياته مدة عام و8 شهور، وقد أعذر من أنذر".

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