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مركز صحي بيرين الشامل يقدم خدماته خلال أيام عيد الأضحى

مركز صحي بيرين الشامل يقدم خدماته خلال أيام عيد الأضحى

2025-06-07 03:05:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير مركز يبرين الصحي الشامل الدكتور مالك فرحان الغويري، إن المركز سيواصل تقديم خدماته للمواطنين خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.


وأكد الغويري، اليوم السبت، أن المركز سيكون جاهزاً لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن المركز خضع مؤخراً لأعمال صيانة شاملة لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

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