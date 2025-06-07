مركز صحي بيرين الشامل يقدم خدماته خلال أيام عيد الأضحى

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مركز صحي بيرين الشامل يقدم خدماته خلال أيام عيد الأضحى
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير مركز يبرين الصحي الشامل الدكتور مالك فرحان الغويري، إن المركز سيواصل تقديم خدماته للمواطنين خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.
وأكد الغويري، اليوم السبت، أن المركز سيكون جاهزاً لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن المركز خضع مؤخراً لأعمال صيانة شاملة لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.
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