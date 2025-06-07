عجلون.. عيد الأضحى مشاهد تسامح وتكافل تحيي المودة

عجلون.. عيد الأضحى مشاهد تسامح وتكافل تحيي المودة
وقال رئيس بلدية كفرنجة الجديدة الدكتور فوزات فريحات، إن عيد الأضحى يشكل فرصة مهمة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتفعيل قيم الرحمة والمبادرة، مبينا أن ما يميز مجتمع عجلون هو هذا التلاحم الإنساني الذي يتجلى في المناسبات الوطنية والدينية ويُرسخ ثقافة العطاء والتراحم.
وأكد الناشط الاجتماعي عربي فريحات، أن عيد الأضحى المبارك مناسبة عظيمة لتعزيز القيم الدينية في نفوس الناس، مبينا أن هذه الأيام المباركة تحمل دعوة صادقة للتسامح والمحبة وتُعد الأضحية رمزًا عميقًا للعطاء والتشارك، كما أن العيد يشكل فرصة حقيقية لترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع خاصة في ظل التحديات التي تتطلب المزيد من التراحم والتضامن.
وأكد المواطن سفيان المومني، أن عيد الأضحى المبارك يعزز العلاقات الأخوية بين المواطنين ويسهم في حل الخلافات، مشيرًا إلى أن الأهالي يتعاونون بعد صلاة العيد في ذبح الأضاحي وتوزيعها ما يجسد روح التكافل ويقوي الروابط الاجتماعية.
وتحدث المواطن محمود الخطاطبة من بلدة راجب، عن مظاهر العيد، وخاصة التعاون العفوي بين الناس، فمن لا يستطيع ذبح الأضحية يجد من يعينه، كما أن الأسر تتبادل اللحوم والزيارات والأطفال ينتظرون العيديات التي تدخل الفرحة إلى قلوبهم.
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