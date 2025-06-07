عجلون.. عيد الأضحى مشاهد تسامح وتكافل تحيي المودة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون خلال أيام عيد الأضحى المبارك، أجواء روحانية واجتماعية مميزة اتسمت بالمحبة والتسامح والتكافل، حيث تعانقت المشاعر بين الأسر والعائلات في مشهد يعكس القيم الأصيلة المتجذرة في المجتمع.



وقال رئيس بلدية كفرنجة الجديدة الدكتور فوزات فريحات، إن عيد الأضحى يشكل فرصة مهمة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتفعيل قيم الرحمة والمبادرة، مبينا أن ما يميز مجتمع عجلون هو هذا التلاحم الإنساني الذي يتجلى في المناسبات الوطنية والدينية ويُرسخ ثقافة العطاء والتراحم.



وأكد الناشط الاجتماعي عربي فريحات، أن عيد الأضحى المبارك مناسبة عظيمة لتعزيز القيم الدينية في نفوس الناس، مبينا أن هذه الأيام المباركة تحمل دعوة صادقة للتسامح والمحبة وتُعد الأضحية رمزًا عميقًا للعطاء والتشارك، كما أن العيد يشكل فرصة حقيقية لترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع خاصة في ظل التحديات التي تتطلب المزيد من التراحم والتضامن.



وأكد المواطن سفيان المومني، أن عيد الأضحى المبارك يعزز العلاقات الأخوية بين المواطنين ويسهم في حل الخلافات، مشيرًا إلى أن الأهالي يتعاونون بعد صلاة العيد في ذبح الأضاحي وتوزيعها ما يجسد روح التكافل ويقوي الروابط الاجتماعية.



وتحدث المواطن محمود الخطاطبة من بلدة راجب، عن مظاهر العيد، وخاصة التعاون العفوي بين الناس، فمن لا يستطيع ذبح الأضحية يجد من يعينه، كما أن الأسر تتبادل اللحوم والزيارات والأطفال ينتظرون العيديات التي تدخل الفرحة إلى قلوبهم.