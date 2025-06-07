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زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليونان

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليونان

2025-06-07 03:05:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزال اليونان، اليوم السبت، بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر.


وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، على موقعها الإلكتروني، بأن الزلزال وقع في تمام الساعة 15.46 (ت.غ+3)، على عمق 7 كيلو مترات تحت الأرض.


وأشارت إلى أن مركز الزلزال في منطقة "أيون أوروس" اليونانية، على بعد 130 كلم من ولاية "تشاناق قلعة" التركية.


ولم ترد بيانات على الفور من السلطات اليونانية عما إذا كان الزلزال خلف خسائر بشرية أو مادية.

بترا

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