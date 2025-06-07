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ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله

ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله

2025-06-07 03:05:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر امني ان وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية ضبطت فتاة بعد نشرها فيديو اساءت لبلد شقيق وجمهوره وسيتم احالتها للقضاء بعد انهاء التحقيق معها.
وشدد المصدر انه لن يتم التهاون مع مثل تلك الفئة القليلة التي لا تمثل الأردنيين وقيمهم واخلاقهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يحاول الإساءة ويخرج عن أطر واخلاقيات التشجيع الرياضي.


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