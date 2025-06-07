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بلدية إربد الكبرى: إزالة 10 حظائر ومخالفة 15 ملحمة

بلدية إربد الكبرى: إزالة 10 حظائر ومخالفة 15 ملحمة

2025-06-07 03:05:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى، المهندس يحيى العمري، إن كوادر البلدية قامت بإزالة 10 حظائر مخالفة منذ وقفة عرفة ولغاية ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.


وأضاف العمري، اليوم السبت، أن كوادر البلدية قامت بمخالفة 15 ملحمة قامت بنحر الأضاحي أمام أبوابها.


وبين العمري، أنه تم تحرير 45 مخالفة مختلفة، بين طرح نفايات، وعرض بضاعة، وتم إتلاف 60 كيلو لحم مجمد تباع على أنها طازجة.


وأكد أن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة لرفع مخلفات الأضاحي وتحويلها لمكب الأكيدر وتعقيم ورش المواقع.

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