متصرفية الأغوار الشمالية تدعو لعدم الاقتراب من مسطحات الري المائية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت متصرفية لواء الأغوار الشمالية، إلى عدم الاقتراب من المسطحات المائية المخصصة لأغراض الري حفاظا على السلامة العامة ودرءا لحوادث الغرق، وأهمها قناة الملك عبدالله والسدود وبرك الري الزراعية.



وقال متصرف اللواء خالد الكساسبة، إن وقوع العديد من حوادث الغرق سابقا في منشآت الري يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية من مختلف الجهات، إضافة إلى أهمية دور الأسرة في توعية أطفالها وإرشادهم إلى عدم الاقتراب من تجمعات المياه غير الآمنة والمخصصة لأغراض الري لا للسباحة.



وأشار إلى وجود العديد من الأماكن الآمنة والمخصصة للسباحة في لواء الأغوار الشمالية والتي تشهد إقبالا من الزوار مثل منتجع حمامات الشونة الشمالية والاستراحات الأهلية ومتنزه المشارع السياحي، وهي تلبي الاحتياجات الترفيهية في الأجواء الحارة وأيام العطل الرسمية ونهاية الأسبوع.



وأكد الكساسبة، أن الحاكمية الإدارية تعمل من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة ومختلف الجهات الرقابية وسلطة وادي الأردن على تكثيف الرقابة على منشآت الري الزراعية إلى جانب الرقابة الصحية على مسابح القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم حملات التوعية من مخاطر الغرق بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وتكررت حالات الغرق في منشآت الري في مناطق الأغوار خلال السنوات الماضية، كان آخرها وفاة شاب أمس الجمعة غرقا في قناة الملك عبدالله.