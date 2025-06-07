الأمير علي: التأهل إلى المونديال يستدعي وقفة وطنية

الأمير علي: التأهل إلى المونديال يستدعي وقفة وطنية
خبرني - هنّأ الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، بتأهل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم، واصفًا الإنجاز بأنه "فرّح قلوب الأردنيين وخلى العيد عيدين".
وقال الامير في تغريدة عبر حسابه الرسمي في إكس: "أهنئ أخي وسيدي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، بتأهل نشامى المنتخب الوطني لكأس العالم.. إنجاز كبير فرّح قلوب الأردنيين وخلى العيد عيدين، الله يديم الأفراح على بلدنا، وكل عام وأنتم والأردن بألف خير."
وأضاف: "التأهل إلى كأس العالم يستدعي وقفة جادة من جميع القطاعات الوطنية، ودعما متكاملا للمراحل المتقدمة من خطة الاتحاد الاستراتيجية، لمواجهة التحدي العالمي بما يليق بطموحات الوطن".
وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه على عُمان وخسارة المنتخب العراقي ضد نظيره الكوري الجنوبي، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.
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