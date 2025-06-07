لقب تاريخي.. كوكو غوف تتوج بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

خبرني - سطرت الأمريكية الشابة كوكو غوف تاريخاً جديداً في عالم التنس، عبر بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس".

وأحرزت كوكو غوف لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة بعدما قلبت تأخرها بمجموعة لتفوز 6-7 و6-2 و6-4 على البيلاروسية أرينا سبالينكا.

وبهذا، تفوز غوف بثاني ألقابها في منافسات فردي السيدات بالبطولات الأربع الكبرى بعدما حسمت بطولة أمريكا المفتوحة 2023.

وكانت غوف خسرت مباراة اللقب في رولان غاروس في 2022 أمام إيغا شفيونتيك.

وباتت كوكو غوف هي أصغر لاعبة تفوز بلقب فردي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة وبطولة رولان غاروس منذ سيرينا ويليامز عام 2002.



أما اللاعبة البيلاروسية فأخفقت في الفوز بلقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى، بعدما توجت بطلة لأستراليا المفتوحة 2023 و2024 وأمريكا المفتوحة 2024.