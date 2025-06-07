اتحاد الجمعيات الخيرية يدعو إلى الحفاظ على البيئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 حزيران (بترا)- أكد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، أن حماية البيئة ليست خيارًا بل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا يتطلب تكاتف الجهود على كل المستويات.

وأشار رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام ناصر الشريدة في بيان صادر عن الاتحاد اليوم السبت، بمناسبة يوم البيئة العالمي، إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات التطوعية في تعزيز الوعي المجتمعي لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والعمل المستدام من أجل مستقبل أكثر خضرة ونقاءً للأجيال المقبلة.

وبين أن شعار اليوم العالمي للبيئة هذا العام والذي جاء تحت شعار "الحد من التلوث البلاستيكي" يشكل دعوة عاجلة إلى توحيد الجهود لمواجهة التدهور البيئي، وفقدان التنوع الحيوي، والتغير المناخي، باعتبارها من أبرز التحديات التي تهدد استدامة كوكبنا.

وشدد الشريدة على ضرورة ترجمة الالتزامات البيئية إلى سياسات فاعلة وبرامج عملية تنعكس إيجابًا على البيئة والصحة العامة والاقتصاد والعمل من أجل بيئة صحية ومستقبل آمن انطلاقًا من الإيمان، أن حماية البيئة ليست مسؤولية الجهات الرسمية فقط بل هي واجب مجتمعي مشترك يستدعي المشاركة والتعاون من الجميع.

--(بترا)

ه ر/م د/أس

07/06/2025 18:56:44