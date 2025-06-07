بلدية إربد الكبرى: إزالة 10 حظائر ومخالفة 15 ملحمة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 حزيران (بترا)- حاتم الظاظا- قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى، المهندس يحيى العمري، إن كوادر البلدية قامت بإزالة 10 حظائر مخالفة منذ وقفة عرفة ولغاية ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن كوادر البلدية قامت بمخالفة 15 ملحمة قامت بنحر الأضاحي أمام أبوابها.

وبين العمري، أنه تم تحرير 45 مخالفة مختلفة، بين طرح نفايات، وعرض بضاعة، وتم إتلاف 60 كيلو لحم مجمد تباع على أنها طازجة.

وأكد أن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة لرفع مخلفات الأضاحي وتحويلها لمكب الأكيدر وتعقيم ورش المواقع.

--(بترا)

ح ظ/م د/أس

07/06/2025 20:15:49