ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله
عمان 7 حزيران (بترا)- قال مصدر أمني، إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ضبطت فتاة بعد نشرها فيديو أساءت لبلد شقيق وجمهوره وستتم إحالتها للقضاء بعد إنهاء التحقيق معها.
وشدد المصدر أنه لن يتم التهاون مع مثل تلك الفئة القليلة التي لا تمثل الأردنيين، وقيمهم وأخلاقهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يحاول الإساءة ويخرج عن أطر وأخلاقيات التشجيع الرياضي.
--(بترا)
ل م/م د/أس
07/06/2025 19:48:05
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