متصرفية الأغوار الشمالية تدعو لعدم الاقتراب من مسطحات الري المائية

متصرفية الأغوار الشمالية تدعو لعدم الاقتراب من مسطحات الري المائية
إربد 7 حزيران (بترا)- أشرف الغزاوي- دعت متصرفية لواء الأغوار الشمالية، إلى عدم الاقتراب من المسطحات المائية المخصصة لأغراض الري حفاظا على السلامة العامة ودرءا لحوادث الغرق، وأهمها قناة الملك عبدالله والسدود وبرك الري الزراعية.
وقال متصرف اللواء خالد الكساسبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن وقوع العديد من حوادث الغرق سابقا في منشآت الري يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية من مختلف الجهات، إضافة إلى أهمية دور الأسرة في توعية أطفالها وإرشادهم إلى عدم الاقتراب من تجمعات المياه غير الآمنة والمخصصة لأغراض الري لا للسباحة.
وأشار إلى وجود العديد من الأماكن الآمنة والمخصصة للسباحة في لواء الأغوار الشمالية والتي تشهد إقبالا من الزوار مثل منتجع حمامات الشونة الشمالية والاستراحات الأهلية ومتنزه المشارع السياحي، وهي تلبي الاحتياجات الترفيهية في الأجواء الحارة وأيام العطل الرسمية ونهاية الأسبوع.
وأكد الكساسبة، أن الحاكمية الإدارية تعمل من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة ومختلف الجهات الرقابية وسلطة وادي الأردن على تكثيف الرقابة على منشآت الري الزراعية إلى جانب الرقابة الصحية على مسابح القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم حملات التوعية من مخاطر الغرق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتكررت حالات الغرق في منشآت الري في مناطق الأغوار خلال السنوات الماضية، كان آخرها وفاة شاب أمس الجمعة غرقا في قناة الملك عبدالله.
--(بترا)
أ غ/م د/أس
07/06/2025 19:39:33
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