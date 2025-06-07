عجلون تسجّل انتعاشا سياحيا خلال عطلة العيد
عجلون 7 حزيران (بترا)- علي فريحات- شهدت محافظة عجلون، حركة سياحية نشطة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث استقطبت الزوار من داخل المحافظة وخارجها.
وأقبل الزوار على زيارة موقع (التلفريك) الذي أصبح محطة جذب مهمة، وموقع القلعة والشلالات والمواقع السياحية في بلدة راجب، إضافة إلى الأماكن الطبيعية والأثرية التي تزخر بها المحافظة.
وطالب عدد من النشطاء في مجال البيئة والسياحة، بضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية وتفعيل خطط تطوير الخدمات السياحية ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال الأعداد المتزايدة من السياح بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي.
وأشار مدير الآثار أكرم العتوم إلى الحرص المستمر على تعزيز الترويج السياحي والأثري للمحافظة التي باتت تمثل أحد أبرز المقاصد السياحية في الأردن بفضل تنوعها البيئي والتراثي والديني.
وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة وليد درادكه إن كوادر المجلس تنفذ وبشكل مستمر حملات لتنظيف الجزر الوسطية للشوارع والطرق المؤدية للمواقع السياحية لإبراز الوجه الحضاري لطبيعة ومكانة المحافظة.
--(بترا)
ع.ف/م د/أس
07/06/2025 19:02:35
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عجلون تسجّل انتعاشا سياحيا خلال عطلة العيد