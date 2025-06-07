عجلون تسجّل انتعاشا سياحيا خلال عطلة العيد

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 7 حزيران (بترا)- علي فريحات- شهدت محافظة عجلون، حركة سياحية نشطة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث استقطبت الزوار من داخل المحافظة وخارجها.

وأقبل الزوار على زيارة موقع (التلفريك) الذي أصبح محطة جذب مهمة، وموقع القلعة والشلالات والمواقع السياحية في بلدة راجب، إضافة إلى الأماكن الطبيعية والأثرية التي تزخر بها المحافظة.

وطالب عدد من النشطاء في مجال البيئة والسياحة، بضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية وتفعيل خطط تطوير الخدمات السياحية ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال الأعداد المتزايدة من السياح بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي.

وأشار مدير الآثار أكرم العتوم إلى الحرص المستمر على تعزيز الترويج السياحي والأثري للمحافظة التي باتت تمثل أحد أبرز المقاصد السياحية في الأردن بفضل تنوعها البيئي والتراثي والديني.

وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة وليد درادكه إن كوادر المجلس تنفذ وبشكل مستمر حملات لتنظيف الجزر الوسطية للشوارع والطرق المؤدية للمواقع السياحية لإبراز الوجه الحضاري لطبيعة ومكانة المحافظة.

--(بترا)

ع.ف/م د/أس

07/06/2025 19:02:35