جمعية نشامى الأمل الخيرية تنظم زيارة لمرضى مستشفى الأميرة بسمة

جمعية نشامى الأمل الخيرية تنظم زيارة لمرضى مستشفى الأميرة بسمة
إربد 7 حزيران (بترا)- نظمت جمعية نشامى الأمل الخيرية، زيارة خاصة إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في مدينة إربد تحت شعار "عيدكم فرحة وشفاء" بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وتضمنت الزيارة التي شارك فيها رئيس الجمعية المهندس عبد الرحمن حسن الصقور ومجموعة من الأعضاء، زيارة عدد من المرضى في مختلف الأقسام، وركزت بشكل خاص على قسم الأطفال، حيث قام أعضاء الجمعية بتقديم هدايا وعيديات رمزية للأطفال المرضى في محاولة لرسم الابتسامة على وجوههم ومشاركتهم بهجة العيد رغم الظروف الصحية التي يمرون بها.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الصقور، أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الجمعية بشكل مستمر بهدف دعم الفئات الأكثر حاجة، مؤكدا أن الجمعية ستواصل جهودها في خدمة المجتمع المحلي ونشر ثقافة التراحم والمساندة.
وأشار إلى أن زيارة المرضى لا تعد فقط واجبا إنسانيا واجتماعيا، بل هي أيضا سُنة نبوية تحمل في طياتها رسائل تعاطف ومحبة
وعبر المرضى وذويهم والطاقم الطبي عن امتنانهم لهذه اللفتة النبيلة التي تعزز من قيم التضامن المجتمعي.
--(بترا)
ع ع/م د/أس
07/06/2025 16:58:11
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