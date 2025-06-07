جمعية نشامى الأمل الخيرية تنظم زيارة لمرضى مستشفى الأميرة بسمة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 حزيران (بترا)- نظمت جمعية نشامى الأمل الخيرية، زيارة خاصة إلى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في مدينة إربد تحت شعار "عيدكم فرحة وشفاء" بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتضمنت الزيارة التي شارك فيها رئيس الجمعية المهندس عبد الرحمن حسن الصقور ومجموعة من الأعضاء، زيارة عدد من المرضى في مختلف الأقسام، وركزت بشكل خاص على قسم الأطفال، حيث قام أعضاء الجمعية بتقديم هدايا وعيديات رمزية للأطفال المرضى في محاولة لرسم الابتسامة على وجوههم ومشاركتهم بهجة العيد رغم الظروف الصحية التي يمرون بها.

من جهته، أكد رئيس الجمعية الصقور، أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الجمعية بشكل مستمر بهدف دعم الفئات الأكثر حاجة، مؤكدا أن الجمعية ستواصل جهودها في خدمة المجتمع المحلي ونشر ثقافة التراحم والمساندة.

وأشار إلى أن زيارة المرضى لا تعد فقط واجبا إنسانيا واجتماعيا، بل هي أيضا سُنة نبوية تحمل في طياتها رسائل تعاطف ومحبة

وعبر المرضى وذويهم والطاقم الطبي عن امتنانهم لهذه اللفتة النبيلة التي تعزز من قيم التضامن المجتمعي.

--(بترا)

ع ع/م د/أس

07/06/2025 16:58:11