روسيا تعرض إعادة جثث 6 آلاف جندي أوكراني كبادرة إنسانية

روسيا تعرض إعادة جثث 6 آلاف جندي أوكراني كبادرة إنسانية
موسكو 7 أيار (بترا)- أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم السبت، عن استعداد روسيا لإعادة جثث 6 آلاف جندي وضابط أوكراني، وذلك كبادرة إنسانية وفقا لتفاهمات جرت في مدينة إسطنبول.
وأشار ميدينسكي إلى أن موسكو سلّمت كييف قائمة تضم 640 عسكرياً من المصابين وذوي الإصابات الخطيرة، تمهيداً لبدء عملية تبادل الأسرى، مؤكداً أهمية الالتزام بالقنوات الإنسانية رغم استمرار النزاع.
--(بترا)
س ح/م د/أس
07/06/2025 16:56:38
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