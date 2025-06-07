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روسيا تعرض إعادة جثث 6 آلاف جندي أوكراني كبادرة إنسانية

روسيا تعرض إعادة جثث 6 آلاف جندي أوكراني كبادرة إنسانية

2025-06-07 03:03:45
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 7 أيار (بترا)- أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، اليوم السبت، عن استعداد روسيا لإعادة جثث 6 آلاف جندي وضابط أوكراني، وذلك كبادرة إنسانية وفقا لتفاهمات جرت في مدينة إسطنبول.
وأشار ميدينسكي إلى أن موسكو سلّمت كييف قائمة تضم 640 عسكرياً من المصابين وذوي الإصابات الخطيرة، تمهيداً لبدء عملية تبادل الأسرى، مؤكداً أهمية الالتزام بالقنوات الإنسانية رغم استمرار النزاع.
--(بترا)
س ح/م د/أس
07/06/2025 16:56:38

MENAFN07062025000117011021ID1109648252

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