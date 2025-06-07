ماكرون يزور غرينلاند في 15 يونيو
أعلن قصر الإليزيه السبت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة رسمية إلى غرينلاند في 15 يونيو «لتعزيز التعاون» مع المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في الدنمارك والتي لوح دونالد ترامب بضمها.
وذكر الاليزيه في بيان أن ماكرون سيزور غرينلاند «بدعوة» من رئيس الوزراء ينس فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن وسيلتقيهما «معا».
وسيكون ماكرون الذي سينضم بعد ذلك إلى قمة مجموعة السبع في كندا، أول رئيس دولة أجنبية يزور غرينلاند منذ تهديدات الرئيس الأميركي بضمها.
وسيناقش الزعماء الثلاثة «الأمن في شمال الأطلسي والقطب الشمالي ومواضيع تتعلق بالتغير المناخي والطاقة وتأمين إمدادات المعادن الحيوية» حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية.
وأكد المصدر نفسه أن الزيارة تهدف إلى «تعزيز التعاون مع غرينلاند في هذه المجالات و»المساهمة في تعزيز السيادة الأوروبية».
اعلن ترامب مرارا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير انه يريد السيطرة على هذه المنطقة الشاسعة في القطب الشمالي الغنية بالموارد المعدنية وذات الموقع الاستراتيجي، بطريقة أو بأخرى.
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