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ماكرون يزور غرينلاند في 15 يونيو

ماكرون يزور غرينلاند في 15 يونيو

2025-06-07 03:03:22
(MENAFN- Al-Anbaa)


أعلن قصر الإليزيه السبت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة رسمية إلى غرينلاند في 15 يونيو «لتعزيز التعاون» مع المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي في الدنمارك والتي لوح دونالد ترامب بضمها.
وذكر الاليزيه في بيان أن ماكرون سيزور غرينلاند «بدعوة» من رئيس الوزراء ينس فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن وسيلتقيهما «معا».
وسيكون ماكرون الذي سينضم بعد ذلك إلى قمة مجموعة السبع في كندا، أول رئيس دولة أجنبية يزور غرينلاند منذ تهديدات الرئيس الأميركي بضمها.
وسيناقش الزعماء الثلاثة «الأمن في شمال الأطلسي والقطب الشمالي ومواضيع تتعلق بالتغير المناخي والطاقة وتأمين إمدادات المعادن الحيوية» حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية.
وأكد المصدر نفسه أن الزيارة تهدف إلى «تعزيز التعاون مع غرينلاند في هذه المجالات و»المساهمة في تعزيز السيادة الأوروبية».
اعلن ترامب مرارا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير انه يريد السيطرة على هذه المنطقة الشاسعة في القطب الشمالي الغنية بالموارد المعدنية وذات الموقع الاستراتيجي، بطريقة أو بأخرى.

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