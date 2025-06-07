تحرير 22540 مخالفة وضبط 64 حدثا و110 مطلوبين ومخالفين ووقوع 1293 حادثا مروريا في أسبوع

تحرير 22540 مخالفة وضبط 64 حدثا و110 مطلوبين ومخالفين ووقوع 1293 حادثا مروريا في أسبوع
محمد الجلاهمة
كشفت الاحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور خلال الفترة من 31 مايو حتى السادس من يونيو الجاري عن تحرير 22540 مختلفة وضبط 64 حدثا و110 مطلوبين ومخالفين كما بينت الاحصائية وقوع 1293 حادثا مروريا في اسبوع بواقع 1114 حادثا مروريا بسيطا و179 حادثا نتجت عنه إصابات أو وفيات.
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