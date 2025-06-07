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تحرير 22540 مخالفة وضبط 64 حدثا و110 مطلوبين ومخالفين ووقوع 1293 حادثا مروريا في أسبوع

تحرير 22540 مخالفة وضبط 64 حدثا و110 مطلوبين ومخالفين ووقوع 1293 حادثا مروريا في أسبوع

2025-06-07 03:03:21
(MENAFN- Al-Anbaa)

محمد الجلاهمة

كشفت الاحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور خلال الفترة من 31 مايو حتى السادس من يونيو الجاري عن تحرير 22540 مختلفة وضبط 64 حدثا و110 مطلوبين ومخالفين كما بينت الاحصائية وقوع 1293 حادثا مروريا في اسبوع بواقع 1114 حادثا مروريا بسيطا و179 حادثا نتجت عنه إصابات أو وفيات.

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