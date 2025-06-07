الأميركية كوكو غوف تتوج بلقب رولان غاروس للمرة الأولى في تاريخها بالفوز على البيلاروسية سابالينكا



حققت الأميركية كوكو غوف المصنفة الثانية لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) ثاني بطولات غراند سلام الأربع الكبرى اليوم السبت وذلك للمرة الأولى في تاريخها بالفوز على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة بعد ساعتين و40 دقيقة بواقع 6-7 و 6-2 و6-4.

وبذلك حققت غوف لقبها الثاني في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى بعد لقب أمريكا المفتوحة في 2023 عندما هزمت سبالينكا تحديدا في النهائي.

وعرف العالم غوف عندما نجحت وهي في سن الـ15 عاما عندما هزمت النجمة الأميركية الكبيرة فينوس ويليامز في الدور الأول من بطولة ويمبلدون عام 2019، كما أظهرت قدرات تفوق عمرها البالغ 19 عاما حين حصدت لقبها الأول في بطولات الغراند سلام.

سابالينكا أنهت المجموعة الاولى "الماراثونية" 7-6 (7-5) في 78 دقيقة بعد أن أتيحت لها الفرصة مرتين لحسم المجموعة بـ 4-6

و5-7، فيما عادت غوف بقوة في المجموعة الثانية وحسمتها بسهولة 6-2 في 33 دقيقة فقط، واستمرت في فرض أسلوبها الرشيق خلال المجموعة الثالثة والتي حسمتها بصعوبة 6-4 بعد 43 دقيقة.

وأدركت غوف أن الفارق الأكبر بين اللاعبة التي خسرت أول نهائي لها في غراند سلام وتحديدا في رولان غاروس 2022 وهي في الـ18 من عمرها وحصد اللقب في ثانية محاولاتها تمثل في نظرتها لأهمية هذه المناسبة، فقبل 3 سنوات في رولان غاروس، ظهرت غوف لأول مرة على هذا النوع من المسرح حيث كان الفوز باللقب على المحك، حين شعرت بأن نتيجة مباراتها مع البولندية إيغا شفيونتيك في النهائي تعني كل شيء تماما، وهو عبء كان كبيرا في ذلك الوقت عليها، مما جعلها تشعر بالتوتر وتخسر اللقب.

وبشكل عام اتسمت لقاءات غوف وسابالينكا بالندية والتكافؤ، حيث حققت كل لاعبة 5 انتصارات على الأخرى، في المواجهات العشر التي أقيمت بينهما قبل لقاء اليوم السبت علما بأن هذه هي المرة الأولى التي تلعب فيها المصنفتان الأولى والثانية في نهائي البطولة المقامة على الملاعب الرملية، منذ لقاء الأميركية سيرينا وليامز مع الروسية ماريا شارابوفا في نسخة المسابقة عام 2013.