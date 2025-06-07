الأميركية كوكو غوف تتوج بلقب رولان غاروس للمرة الأولى في تاريخها بالفوز على البيلاروسية سابالينكا

الأميركية كوكو غوف تتوج بلقب رولان غاروس للمرة الأولى في تاريخها بالفوز على البيلاروسية سابالينكا
حققت الأميركية كوكو غوف المصنفة الثانية لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) ثاني بطولات غراند سلام الأربع الكبرى اليوم السبت وذلك للمرة الأولى في تاريخها بالفوز على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة بعد ساعتين و40 دقيقة بواقع 6-7 و 6-2 و6-4.
وبذلك حققت غوف لقبها الثاني في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى بعد لقب أمريكا المفتوحة في 2023 عندما هزمت سبالينكا تحديدا في النهائي.
وعرف العالم غوف عندما نجحت وهي في سن الـ15 عاما عندما هزمت النجمة الأميركية الكبيرة فينوس ويليامز في الدور الأول من بطولة ويمبلدون عام 2019، كما أظهرت قدرات تفوق عمرها البالغ 19 عاما حين حصدت لقبها الأول في بطولات الغراند سلام.
سابالينكا أنهت المجموعة الاولى "الماراثونية" 7-6 (7-5) في 78 دقيقة بعد أن أتيحت لها الفرصة مرتين لحسم المجموعة بـ 4-6
و5-7، فيما عادت غوف بقوة في المجموعة الثانية وحسمتها بسهولة 6-2 في 33 دقيقة فقط، واستمرت في فرض أسلوبها الرشيق خلال المجموعة الثالثة والتي حسمتها بصعوبة 6-4 بعد 43 دقيقة.
وأدركت غوف أن الفارق الأكبر بين اللاعبة التي خسرت أول نهائي لها في غراند سلام وتحديدا في رولان غاروس 2022 وهي في الـ18 من عمرها وحصد اللقب في ثانية محاولاتها تمثل في نظرتها لأهمية هذه المناسبة، فقبل 3 سنوات في رولان غاروس، ظهرت غوف لأول مرة على هذا النوع من المسرح حيث كان الفوز باللقب على المحك، حين شعرت بأن نتيجة مباراتها مع البولندية إيغا شفيونتيك في النهائي تعني كل شيء تماما، وهو عبء كان كبيرا في ذلك الوقت عليها، مما جعلها تشعر بالتوتر وتخسر اللقب.
وبشكل عام اتسمت لقاءات غوف وسابالينكا بالندية والتكافؤ، حيث حققت كل لاعبة 5 انتصارات على الأخرى، في المواجهات العشر التي أقيمت بينهما قبل لقاء اليوم السبت علما بأن هذه هي المرة الأولى التي تلعب فيها المصنفتان الأولى والثانية في نهائي البطولة المقامة على الملاعب الرملية، منذ لقاء الأميركية سيرينا وليامز مع الروسية ماريا شارابوفا في نسخة المسابقة عام 2013.
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