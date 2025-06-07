ملايين الطلاب يجرون امتحان غاوكاو المصيري في الصين



يرافق أولياء أمور والتأثر واضح على وجوههم، أبناءهم إلى مراكز امتحانات في بكين، حيث انطلقت السبت امتحانات «غاوكاو» التي تجرى في نهاية المرحلة الثانوية وتنطوي على تنافس شديد.

تقدم للامتحان هذا العام نحو 13.35 مليون طالب، بحسب وزارة التربية، وهو عدد كبير مع أنه أقل بقليل من عدد العام السابق.

تمثل امتحانات «غاوكاو» «تتويجا لاثني عشر عاما من العمل الدؤوب»، على قول تشين، وهي والدة طالبة في الصف الأخير من المرحلة الثانوية.

وتضيف «لقد تغلبت على الصعوبات، وكذلك فعلنا نحن الأهل. لست متوترة، بل متحمسة جدا. أنا متأكدة من أن ابنتي ستحقق نتائج جيدة».

ويتم عبر «غاوكاو» أي «امتحان التعليم العالي» باللغة الصينية وهو من أصعب الامتحانات في العالم، تقييم الطلاب بناء على مختلف المعارف التي اكتسبوها خلال دراستهم، من طريق اختبارات باللغة الصينية والرياضيات واللغة الإنجليزية.

تحدد نتائج هذا الامتحان إلى حد كبير فرص المرشحين في الالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى الجامعات التي يمكنهم الالتحاق بها.

أمام مؤسسة تعليمية في وسط بكين، حضر معلمون وموظفو مدارس لدعم الطلاب في اليوم الأول من الامتحانات، حاملين لافتات تشجيعية.

خيم الخوف الشديد على بعض الطلاب الذين يرتدون زيهم المدرسي، مثل فتاة تمسك بيد والدتها، والدموع تملأ عينيها.

تقول وانغ بينما يدخل نجلها قاعة الامتحان «كأهل، ليس علينا أن نكون متطلبين جدا مع أولادنا، لأنهم يواجهون أصلا ضغطا كبيرا».

شهد التعليم العالي نموا سريعا في الصين خلال العقود الأخيرة، مدفوعا بالازدهار الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع مستويات المعيشة.

لكن سوق العمل للخريجين الشباب لم يعد ديناميكيا كما كان في السابق.

في أبريل 2025، بلغت نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما ويعيشون في المناطق المدنية 15،8%، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

وإدراكا منهم لهذا الضغط، يستعد الطلاب الصينيون جديا لهذه المرحلة منذ كانوا في سن أصغر، عبر دروس إضافية متواصلة.

كان امتحان «غاوكاو» موضوع النقاش الرئيسي صباح السبت على منصة «ويبو» الصينية للتواصل الاجتماعي، إذ نشرت مقاطع ڤيديو كثيرة تقدم نصائح للطلاب.

ومن أكثر العبارات التي أجريت عمليات بحث عنها عبر المنصة خلال الليلة الفائتة «أعجز عن النوم قبل امتحان غاوكاو».

في وقت سابق من الأسبوع، أظهرت مقاطع ڤيديو حشودا غفيرة يضم بعضها فرقا موسيقية، ترافق حافلات المدارس التي تنقل الطلاب إلى مراكز الامتحانات.

كما هو الحال في كل عام، تعلن السلطات عن حالة تأهب قصوى تحسبا للغش أو الإخلال بالنظام خلال الامتحانات.

ودعا نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ هذا الأسبوع إلى «غاوكاو آمن»، مؤكدا أهمية مكافحة الغش بحزم.

تخضع المناطق المحيطة بمراكز الامتحانات لتدابير أمنية مشددة، إذ أغلقت الطرق أمام حركة المرور، ومنعت مدن عدة سائقي السيارات من استخدام الأبواق لتجنب تشتيت انتباه الطلاب.

في بعض المدارس، تستخدم تقنية التعرف على الوجه لمنع الغش.

تجاوزت نسبة قبول الطلاب المتقدمين إلى امتحانات «غاوكاو» 80% إلى 90% في السنوات الأخيرة.

لكن عددا كبيرا من الطلاب الذين يشعرون بخيبة أمل من نتائجهم، يختارون إعادة الامتحان في العام التالي.

ونظرا إلى عدم وجود حد للسن لا يسمح بعده بالتقدم إلى امتحان «غاوكاو»، بات بعض الأشخاص مشهورين لتقدمهم عشرات المرات إلى الامتحان إن بسبب رسوبهم أو لعدم تمكنهم من الالتحاق بجامعة يطمحون اليها.

في مدرسة ثانوية في وسط بكين، يضمن عشرة طلاب فقط من أصل 600 طالب في السنة الأخيرة لهم، مقاعد في إحدى أفضل جامعات العاصمة، بحسب مدرس فضل عدم ذكر هويته.

يقول جيانغ، وهو طالب في السنة الأخيرة عرف عن نفسه بكنيته، لوكالة فرانس برس «مع ان الضغط كبير، أعتقد أن هذا النظام عادل».

يرغب جيانغ في الالتحاق بجامعة في العاصمة للتخصص في علوم الطيران أو الفضاء، ويبقى هادئا قبيل امتحان اللغة الصينية، أحد الاختبارات الإلزامية الثلاثة.

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