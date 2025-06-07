منظمة غير حكومية تنقذ آلاف السلاحف على الساحل الكيني



تصطاد منظمة كينية غير حكومية سلاحف كبيرة ثم تعتني بها وتزنها وتزودها بأساور تعريفية، بهدف جعلها أكثر قدرة على التحمل، قبل إعادة إطلاقها مجددا في البحر، في خطوة ترمي إلى حماية نوع يسيء البشر التعامل معه.

مع أكثر من 24 ألف عملية إنقاذ سلحفاة خلال 28 عاما، بعضها أنقذ مرات عدة، تكافح منظمة «لوكل اوشن كنسرفايشن» الصغيرة التي تضم نحو عشرين موظفا وتتخذ من واتامو على الساحل الشرقي لكينيا مقرا لها، للحفاظ على نوع من الحيوانات يعامله البشر بسوء، وقد حققت نتائج مبهرة.

يقول فكيري كيبوندا الذي يبلغ 47 عاما أمضى 16 منها مع المنظمة «علينا إنقاذ أكبر عدد ممكن منها لأنها تعتمد علينا في استمرارها»، مضيفا «في كل مرة أطلق سلحفاة، أشعر بسعادة غامرة. وتزداد حماستي».

عندما تأسست المنظمة الكينية غير الحكومية عام 1997، كانت تضم ببساطة مجموعة من المتطوعين الذين كرسوا وقتهم لحماية الحياة البحرية. ويشير كيبوندا إلى أن تركيزها ينصب على السلاحف المهيبة التي تنفق في شباك الصيادين، عندما لا يتم اصطيادها لمجرد أكلها.

وقد أتت جهودها بالتوعية مدى نحو ثلاثة عقود في المدارس والقرى المحيطة ثمارها. ففي واتامو كما في دياني، حيث يوجد فرع للمنظمة، «تغيرت كثيرا النظرة المرتبطة بقتل السلاحف».

بتر طرف

توفر منظمة «لوكل اوشن كنسرفايشن» التي يعتمد تمويلها بشكل أساسي على التبرعات الفردية، تعويضات للصيادين إذا اصطادوا سلحفاة، حتى يسلموها للمنظمة. يشارك أكثر من ألف صياد في البرنامج والسبب الرئيسي وراء إنجازهم ذلك هو الحفاظ على هذا النوع، بحسب المنظمة، فالمبلغ التعويضي الذي يتلقونه لا يعوض ساعات العمل الضائعة.

بمجرد وصولها إلى الشاطئ، يتم أخذ وزن السلاحف وتوضع لها أساور تعريفية، وتتلقى معالجة في عيادة إذا واجهت صعوبة في تحرير نفسها من الصنارة أو الشبكة، لأن جلدها وعضلاتها قد تكون «ممزقة بشدة»، بحسب لاميك مايثا، وهو منسق الصحة في المنظمة غير الحكومية.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك «سفاري» الملقبة بـ«ملكة المركز»، على حد تعبير مايثا. عثر على هذه السلحفاة التي يتراوح عمرها بين 12 و15 عاما على بعد 150 كيلومترا إلى الشمال، بالقرب من لامو، ونقلت بالطائرة ثم بالسيارة إلى مركز المنظمة حيث وصلت وهي تحتضر.

بسبب مرضها وزعنفتها التي بدأ العظم ينفصل فيها، خضعت «سفاري» في النهاية إلى عملية بتر. لكنها تعافت وبات بالإمكان إطلاقها في البحر، بحسب مايثا.

تتم احيانا إزالة أورام من السلاحف، أو تؤدي قشريات علقت على أصدافها أو زعانفها نتيجة تلوث المياه إلى إضعافها.

يقول مايثا «عندما تبتلع سلحفاة أي شيء لا تستطيع هضمه مثل البلاستيك، قد تعاني انسدادا في جهازها الهضمي، وتنتج غازات تجبرها على الطفو».

ويضيف «نجد مزيدا من السلاحف العائمة بسبب تكاثر البلاستيك في المحيط». في المركز، يتم إعطاء ملينات للسلاحف المنتفخة لإخراج الأجسام الغريبة منها.

ومن مهام المنظمة أيضا حماية بيوض السلاحف التي تدفنها الأخيرة في رمال واتامو، من ارتفاع مستوى المياه، عن طريق نقلها إلى مكان آخر، لأن الإناث التي تتنقل كثيرا لا تضع بيوضها إلا على الشواطئ التي ولدت فيها. كل ثلاث أو أربع سنوات، تضع مئات البيوض في مجموعات صغيرة على مدار أشهر عدة.

بعد نحو 60 يوما، يخرج أول صغير سلحفاة من الرمال. يقول جوي نغونو باسما «يكون صغيرا وأناديه دائما كيفن». بمجرد خروج كيفن يتبعه البقية في مسيرة بطيئة نحو الأمواج الأولى، ومن الأفضل أن يكون ذلك ليلا لتجنب الحيوانات المفترسة قدر الإمكان.

ويشير المدير التقني للمنظمة غير الحكومية إلى أن سلحفاة واحدة فقط من بين كل ألف تصل إلى مرحلة البلوغ (20-25 عاما). ويقول «لا شك أن حياة السلحفاة في البحر أمر مريع، إذ يتعين عليها مواجهة مخاطر جمة: الأسماك، والصيادون الجائرون، والضغط البشري نتيجة النفايات البلاستيكية، وصيد الأسماك، والصيد الصناعي... السلاحف هي بلا شك كائنات تقاوم من أجل البقاء».

وبفضل عمل منظمة «لوكل اوشن كنسرفايشن»، أصبح استمرار هذه السلاحف أسهل بقليل قبالة سواحل واتامو، حيث «ازدادت أعداد السلاحف مقارنة بالماضي»، على قول جوي نغونو الذي يقول مثل زميليه إنه «فخور» بعمله.