بريشيا الإيطالي يعلن إفلاسه بعد 114 سنة من التأسيس

سيعلن نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم إفلاسه ويختفي بعد 114 سنة من تأسيسه، عقب قرار مالكه التخلف عن تسديد دين بقيمة 3 ملايين يورو (3.4 ملايين دولار)، بحسب الصحف المحلية السبت.

وكان على رجل الأعمال ماسيمو تشيلينو، مالك النادي اللومباردي منذ 2017، أن يسدد قبل يوم الجمعة جزءا من ضرائب النادي المتأخرة ومستحقات أخرى تبلغ 8 ملايين يورو.

وبعد عدم سداد المبلغ المتوقع، خسر بريشيا أهليته بخوض منافسات الدوري الإيطالي.

وكانت محكمة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غرمته بحسم أربع نقاط من رصيده، بسبب هذه المخالفات الإدارية.

ونتيجة تلك العقوبة، هبط بريشيا الذي أنهى بطولة الدرجة الثانية في المركز الخامس عشر إلى الدرجة الثالثة، نتيجة إرجاعه إلى المركز الثامن عشر.

وخاض بريشيا 23 موسما في الدرجة الأولى "سيري أ"، آخرها في 2020، فيما كان أفضل مركز له الثامن في موسم 2001.

ومر في صفوف النادي نجوم أمثال روبرتو باجو وأليساندرو ألتوبيلي وأندريا بيرلو ولوكا توني والإسباني بيب غوارديولا.

قبل بريشيا، كان تشيلينو يتحكم أيضا بناديي كالياري الإيطالي وليدز الإنجليزي، حيث اشتهر بالتغيير المستمر لمدربيه.