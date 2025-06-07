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الوفيات اليوم السبت 7 يونيو 2025

الوفيات اليوم السبت 7 يونيو 2025

2025-06-07 02:16:13
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 6 (كونا) -- في ذمة الله:

- علي حسين علي الكوت 69 عاما (شيع)
الرجال: المسايل مسجد الزلزلة
النساء: مبارك الكبير مسجد القدس

- أحمد محبوب بخيت الدهام 62 عاما (شيع)
الرجال: الخالدية ق4 ش40 م4
النساء: مبارك الكبير ق4 ش38 م8

- سيف مبارك سيف الصانع 74 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة المغرب)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: السرة ق1 شارع طارق بن زياد م301

- عبدالمحسن محمود أسد الله 80 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة المغرب)
الرجال: بيان مسجد الإمام الحسن
النساء: قرطبة ق2 ش1 م45

إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)


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