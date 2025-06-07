403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الوفيات اليوم السبت 7 يونيو 2025
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 6 (كونا) -- في ذمة الله:
- علي حسين علي الكوت 69 عاما (شيع)
الرجال: المسايل مسجد الزلزلة
النساء: مبارك الكبير مسجد القدس
- أحمد محبوب بخيت الدهام 62 عاما (شيع)
الرجال: الخالدية ق4 ش40 م4
النساء: مبارك الكبير ق4 ش38 م8
- سيف مبارك سيف الصانع 74 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة المغرب)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: السرة ق1 شارع طارق بن زياد م301
- عبدالمحسن محمود أسد الله 80 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة المغرب)
الرجال: بيان مسجد الإمام الحسن
النساء: قرطبة ق2 ش1 م45
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
- علي حسين علي الكوت 69 عاما (شيع)
الرجال: المسايل مسجد الزلزلة
النساء: مبارك الكبير مسجد القدس
- أحمد محبوب بخيت الدهام 62 عاما (شيع)
الرجال: الخالدية ق4 ش40 م4
النساء: مبارك الكبير ق4 ش38 م8
- سيف مبارك سيف الصانع 74 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة المغرب)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: السرة ق1 شارع طارق بن زياد م301
- عبدالمحسن محمود أسد الله 80 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة المغرب)
الرجال: بيان مسجد الإمام الحسن
النساء: قرطبة ق2 ش1 م45
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب لبنان في حال لم ينزع سلاح حزب الله
14 % المساهمة المتوقعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ناتج الإمارات 2030
(الجمارك): ضبط نحو 50 كيلوغراما من المواد المخدرة قادمة عبر الشحن الجوي
المدينة المنورة تستعد لاستقبال الحجاج المتعجلين غدا بـ141 بوابة للمسجد النبوى
لطفية محمد.. فنانة النول خطت الطبيعة بخيوط من ذهب
السعودية: توفير 11 كبينة توعوية في مواقع متفرقة بمشعر منى