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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس المالديف آفاق التعاون بين البلدين

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس المالديف آفاق التعاون بين البلدين

2025-06-07 02:16:13
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - 7 - 6 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت مع الرئيس المالديفي الدكتور محمد معز أوجه العلاقات وآفاق التعاون بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس المالديفي في الديوان الملكي بقصر منى.
وأوضحت (واس) أنه جرى خلال اللقاء تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك. (النهاية)

ف ن


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