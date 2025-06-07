ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس المالديف آفاق التعاون بين البلدين

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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس المالديف آفاق التعاون بين البلدين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - 7 - 6 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت مع الرئيس المالديفي الدكتور محمد معز أوجه العلاقات وآفاق التعاون بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس المالديفي في الديوان الملكي بقصر منى.
وأوضحت (واس) أنه جرى خلال اللقاء تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك. (النهاية)
ف ن
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس المالديفي في الديوان الملكي بقصر منى.
وأوضحت (واس) أنه جرى خلال اللقاء تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك. (النهاية)
ف ن
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