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ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الموريتاني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الموريتاني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

2025-06-07 02:16:12
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - 7 - 6 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت مع الرئيس الموريتاني ولد الشيخ الغزواني مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد السعودي بالرئيس الموريتاني في الديوان الملكي بقصر منى.
وأوضحت (واس) أنه جرى خلال اللقاء تبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك. (النهاية)

ف ن / م م ج


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