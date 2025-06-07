أمير قطر يبحث مع الرئيس الفرنسي تعزيز العلاقات والأوضاع في غزة

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أمير قطر يبحث مع الرئيس الفرنسي تعزيز العلاقات والأوضاع في غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 7 - 6 (كونا)-- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم السبت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وخاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الفرنسي.
ووفق البيان جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.(النهاية )
س س س / م م ج
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الفرنسي.
ووفق البيان جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.(النهاية )
س س س / م م ج
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