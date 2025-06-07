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أمير قطر يبحث مع الرئيس الفرنسي تعزيز العلاقات والأوضاع في غزة

أمير قطر يبحث مع الرئيس الفرنسي تعزيز العلاقات والأوضاع في غزة

2025-06-07 02:16:12
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 7 - 6 (كونا)-- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم السبت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وخاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الفرنسي.
ووفق البيان جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.(النهاية )

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MENAFN07062025000071011013ID1109648145

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