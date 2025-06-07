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وزير (الكهرباء): الكوادر الوطنية يعتبرون الركيزة الأساسية في تقدم الوطن

وزير (الكهرباء): الكوادر الوطنية يعتبرون الركيزة الأساسية في تقدم الوطن

2025-06-07 02:16:12
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 6 (كونا) -- قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم السبت إن الكوادر الوطنية هم الركيزة الأساسية في تقدم الوطن مشددا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري ومواكبة التطورات العلمية وتعزيز البحث والابتكار لدعم مسيرة التقدم في قطاعي الكهرباء والماء.
جاء ذلك في كلمة للوزير المخيزيم خلال زيارة تفقدية إلى محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لتهنئة العاملين المناوبين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والاطلاع على سير العمل في المحطة.
وعبر الوزير عن شكره وتقديره لكافة العاملين في الوزارة لا سيما العاملين المناوبين خلال الأعياد والعطل الرسمية مشيدا بما يقدمونه من جهود تنبع من قيم وطنية ومؤسسية راسخة.
وأكد أن العمل في هذا القطاع الحيوي لا يقتصر على أداء وظيفة فحسب بل هي مسؤولية وطنية تسهم في بناء المدن ورفاهية الشعوب مشيرا إلى أن هذه الجهود تمثل دافعا لبذل المزيد في خدمة الوطن ورفعته.
واستهل الصبيح جولته بزيارة إلى غرفة التحكم الحرارية (TCR) وغرفة التحكم الكهربائية (ECR) حيث أطلع على آليات التشغيل والإجراءات المتبعة في المحطة.
وقدم مدير محطة الزور الجنوبية المهندس ظاهر السعد شرحا مفصلا عن نظام التحكم الكهربائي بالمحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة 5800 ميغاواط ما يمثل نحو 31 فق المئة من إجمالي الطاقة المنتجة في دولة الكويت إلى جانب قدرتها الإنتاجية من المياه التي تصل إلى 140 مليون غالون يوميا.
كما استمع الوزير إلى شروحات موجزة من عدد من مراقبي المحطة كل حسب اختصاصه حيث استعرضوا آلية العمل اليومية وأعمال الصيانة الدورية والتحديات الفنية التي قد تواجههم.
ورافق الوزير خلال الجولة كلا من وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل والوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف المهندس هيثم العلي. (النهاية)

ف ر / م م ج


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