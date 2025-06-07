وزير (الكهرباء): الكوادر الوطنية يعتبرون الركيزة الأساسية في تقدم الوطن

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وزير (الكهرباء): الكوادر الوطنية يعتبرون الركيزة الأساسية في تقدم الوطن
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 6 (كونا) -- قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم اليوم السبت إن الكوادر الوطنية هم الركيزة الأساسية في تقدم الوطن مشددا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري ومواكبة التطورات العلمية وتعزيز البحث والابتكار لدعم مسيرة التقدم في قطاعي الكهرباء والماء.
جاء ذلك في كلمة للوزير المخيزيم خلال زيارة تفقدية إلى محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لتهنئة العاملين المناوبين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والاطلاع على سير العمل في المحطة.
وعبر الوزير عن شكره وتقديره لكافة العاملين في الوزارة لا سيما العاملين المناوبين خلال الأعياد والعطل الرسمية مشيدا بما يقدمونه من جهود تنبع من قيم وطنية ومؤسسية راسخة.
وأكد أن العمل في هذا القطاع الحيوي لا يقتصر على أداء وظيفة فحسب بل هي مسؤولية وطنية تسهم في بناء المدن ورفاهية الشعوب مشيرا إلى أن هذه الجهود تمثل دافعا لبذل المزيد في خدمة الوطن ورفعته.
واستهل الصبيح جولته بزيارة إلى غرفة التحكم الحرارية (TCR) وغرفة التحكم الكهربائية (ECR) حيث أطلع على آليات التشغيل والإجراءات المتبعة في المحطة.
وقدم مدير محطة الزور الجنوبية المهندس ظاهر السعد شرحا مفصلا عن نظام التحكم الكهربائي بالمحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة 5800 ميغاواط ما يمثل نحو 31 فق المئة من إجمالي الطاقة المنتجة في دولة الكويت إلى جانب قدرتها الإنتاجية من المياه التي تصل إلى 140 مليون غالون يوميا.
كما استمع الوزير إلى شروحات موجزة من عدد من مراقبي المحطة كل حسب اختصاصه حيث استعرضوا آلية العمل اليومية وأعمال الصيانة الدورية والتحديات الفنية التي قد تواجههم.
ورافق الوزير خلال الجولة كلا من وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل والوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف المهندس هيثم العلي. (النهاية)
ف ر / م م ج
جاء ذلك في كلمة للوزير المخيزيم خلال زيارة تفقدية إلى محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لتهنئة العاملين المناوبين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والاطلاع على سير العمل في المحطة.
وعبر الوزير عن شكره وتقديره لكافة العاملين في الوزارة لا سيما العاملين المناوبين خلال الأعياد والعطل الرسمية مشيدا بما يقدمونه من جهود تنبع من قيم وطنية ومؤسسية راسخة.
وأكد أن العمل في هذا القطاع الحيوي لا يقتصر على أداء وظيفة فحسب بل هي مسؤولية وطنية تسهم في بناء المدن ورفاهية الشعوب مشيرا إلى أن هذه الجهود تمثل دافعا لبذل المزيد في خدمة الوطن ورفعته.
واستهل الصبيح جولته بزيارة إلى غرفة التحكم الحرارية (TCR) وغرفة التحكم الكهربائية (ECR) حيث أطلع على آليات التشغيل والإجراءات المتبعة في المحطة.
وقدم مدير محطة الزور الجنوبية المهندس ظاهر السعد شرحا مفصلا عن نظام التحكم الكهربائي بالمحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة 5800 ميغاواط ما يمثل نحو 31 فق المئة من إجمالي الطاقة المنتجة في دولة الكويت إلى جانب قدرتها الإنتاجية من المياه التي تصل إلى 140 مليون غالون يوميا.
كما استمع الوزير إلى شروحات موجزة من عدد من مراقبي المحطة كل حسب اختصاصه حيث استعرضوا آلية العمل اليومية وأعمال الصيانة الدورية والتحديات الفنية التي قد تواجههم.
ورافق الوزير خلال الجولة كلا من وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل والوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف المهندس هيثم العلي. (النهاية)
ف ر / م م ج
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