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(الجمارك): ضبط نحو 50 كيلوغراما من المواد المخدرة قادمة عبر الشحن الجوي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 6 (كونا) -- أعلنت الإدارة العامة للجمارك اليوم السبت ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بنحو 50 كيلوغراما في إدارة جمارك الشحن الجوي - مراقبة تفتيش البضائع - قادمة من إحدى الدول الأوروبية.
وذكرت (الجمارك) في بيان صحفي أن فريق الاستهداف الجمركي اشتبه بمحتويات عدد من الحقائب وتم إخضاعها لتفتيش دقيق أسفر عن ضبط نحو 33 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و17 كيلوغراما من عشبة المارجوانا المخدرة.
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة وتسليم المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص. (النهاية)
ع ج ر / م م ج
وذكرت (الجمارك) في بيان صحفي أن فريق الاستهداف الجمركي اشتبه بمحتويات عدد من الحقائب وتم إخضاعها لتفتيش دقيق أسفر عن ضبط نحو 33 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و17 كيلوغراما من عشبة المارجوانا المخدرة.
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة وتسليم المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص. (النهاية)
ع ج ر / م م ج
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