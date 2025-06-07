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(الجمارك): ضبط نحو 50 كيلوغراما من المواد المخدرة قادمة عبر الشحن الجوي

(الجمارك): ضبط نحو 50 كيلوغراما من المواد المخدرة قادمة عبر الشحن الجوي

2025-06-07 02:16:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 6 (كونا) -- أعلنت الإدارة العامة للجمارك اليوم السبت ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بنحو 50 كيلوغراما في إدارة جمارك الشحن الجوي - مراقبة تفتيش البضائع - قادمة من إحدى الدول الأوروبية.
وذكرت (الجمارك) في بيان صحفي أن فريق الاستهداف الجمركي اشتبه بمحتويات عدد من الحقائب وتم إخضاعها لتفتيش دقيق أسفر عن ضبط نحو 33 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و17 كيلوغراما من عشبة المارجوانا المخدرة.
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة وتسليم المتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص. (النهاية)

ع ج ر / م م ج


MENAFN07062025000071011013ID1109648143

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