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حجاج بيت الله الحرام يوثقون فرحتهم برحلتهم الإيمانية عبر عدسات هواتفهم

حجاج بيت الله الحرام يوثقون فرحتهم برحلتهم الإيمانية عبر عدسات هواتفهم

2025-06-07 02:16:08
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) (حدث مصور)

مكة المكرمة - 7 - 6 (كونا) -- في مزيج من المشاعر الجياشة وسط الزحام حرص عدد من حجاج بيت الله الحرام على توثيق فرحتهم بأداء الفريضة بعدسات هواتفهم المحمولة وتعلو الابتسامة وجوههم حيث أرادوا أن تكون هذه الصور التذكارية توثيقا لأجمل الذكريات وأغلاها.
فرحة تعلو وجوه هؤلاء الحجاج تغمرها سعادة الطاعة والامتنان لأداء هذه الفريضة العظيمة حيث ترى في ملامحهم الارتياح بينما تحكي وجوههم الكثير وتنقل فرحتهم للأهل والأقارب وتوثق اللحظات الروحية .. لحظات تحفر في الذاكرة قبل الهاتف. (النهاية) ف ن / م م ج

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