حجاج بيت الله الحرام يوثقون فرحتهم برحلتهم الإيمانية عبر عدسات هواتفهم

حجاج بيت الله الحرام يوثقون فرحتهم برحلتهم الإيمانية عبر عدسات هواتفهم
مكة المكرمة - 7 - 6 (كونا) -- في مزيج من المشاعر الجياشة وسط الزحام حرص عدد من حجاج بيت الله الحرام على توثيق فرحتهم بأداء الفريضة بعدسات هواتفهم المحمولة وتعلو الابتسامة وجوههم حيث أرادوا أن تكون هذه الصور التذكارية توثيقا لأجمل الذكريات وأغلاها.
فرحة تعلو وجوه هؤلاء الحجاج تغمرها سعادة الطاعة والامتنان لأداء هذه الفريضة العظيمة حيث ترى في ملامحهم الارتياح بينما تحكي وجوههم الكثير وتنقل فرحتهم للأهل والأقارب وتوثق اللحظات الروحية .. لحظات تحفر في الذاكرة قبل الهاتف. (النهاية) ف ن / م م ج
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