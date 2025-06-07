رئيس الطاقم الطبي في بعثة الحج الكويتية: الحالة الصحية للحجاج الكويتيين مطمئنة

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رئيس الطاقم الطبي في بعثة الحج الكويتية: الحالة الصحية للحجاج الكويتيين مطمئنة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - 7 - 6 (كونا) -- أكد رئيس الطاقم الطبي في بعثة الحج الكويتية الدكتور بسام البطحي اليوم السبت أن الحالة الصحية للحجاج الكويتيين مطمئنة وأن جميعهم على ما يرام داعيا إلى ضرورة اتباع الإرشادات الصحية التي وجهت للحملات للحفاظ على سلامتهم.
وقال البطحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "إن جميع الحالات التي جاءت إلى العيادة استقرت حتى تلك التي تم تحويلها إلى مستشفى منى كانت كذلك" مشيرا إلى التعاون مع جميع الأطباء بمختلف حملات الحج.
وأضاف أن عيادة البعثة الطبية الموجودة في مقرها بفندق (فوروبوينت) في حي النسيم بمكة المكرمة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الحالات المرضية.
كما أشار إلى الزيارة التفقدية التي قام بها وكيل وزارة الصحة ورئيس الخدمات الطبية في بعثة الحج الكويتية الدكتور عبدالرحمن المطيري بوقت سابق اليوم إلى مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في حي النسيم بمكة المكرمة للاطمئنان على الحالة الصحية لأحد الحجاج الكويتيين الذين يتلقون الرعاية الطبية هناك والتي تأتي في إطار المتابعة المستمرة والحرص على صحة وسلامة حجاج دولة الكويت.
وأكد الدكتور البطحي عدم وجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية في عيادة منى أو في عيادة المقر وأن الطاقم الطبي على أتم الاستعداد في التعامل مع جميع الحالات.
وأعرب عن شكره لتواصل وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي مع البعثة الطبية وتشجيعه لأعضاء البعثة الطبية.
وأشار إلى وجود بعض الحالات التي تعرضت إلى الإجهاد الحراري خاصة بعد رمي الجمرات مؤكدا أن "جميعها بخير وتم التعامل معها".
ويشارك في بعثة الحج الكويتية عدد من الجهات الحكومية والنفع العام جاءت لخدمة ضيوف الرحمن تتمثل بوزارات الشؤون الإسلامية والخارجية والداخلية والإعلام والصحة إلى جانب قوة من الإطفاء العام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للشباب وجمعية الهلال الأحمر الكويتية. (النهاية)
ف ن / م م ج
وقال البطحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "إن جميع الحالات التي جاءت إلى العيادة استقرت حتى تلك التي تم تحويلها إلى مستشفى منى كانت كذلك" مشيرا إلى التعاون مع جميع الأطباء بمختلف حملات الحج.
وأضاف أن عيادة البعثة الطبية الموجودة في مقرها بفندق (فوروبوينت) في حي النسيم بمكة المكرمة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الحالات المرضية.
كما أشار إلى الزيارة التفقدية التي قام بها وكيل وزارة الصحة ورئيس الخدمات الطبية في بعثة الحج الكويتية الدكتور عبدالرحمن المطيري بوقت سابق اليوم إلى مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في حي النسيم بمكة المكرمة للاطمئنان على الحالة الصحية لأحد الحجاج الكويتيين الذين يتلقون الرعاية الطبية هناك والتي تأتي في إطار المتابعة المستمرة والحرص على صحة وسلامة حجاج دولة الكويت.
وأكد الدكتور البطحي عدم وجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية في عيادة منى أو في عيادة المقر وأن الطاقم الطبي على أتم الاستعداد في التعامل مع جميع الحالات.
وأعرب عن شكره لتواصل وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي مع البعثة الطبية وتشجيعه لأعضاء البعثة الطبية.
وأشار إلى وجود بعض الحالات التي تعرضت إلى الإجهاد الحراري خاصة بعد رمي الجمرات مؤكدا أن "جميعها بخير وتم التعامل معها".
ويشارك في بعثة الحج الكويتية عدد من الجهات الحكومية والنفع العام جاءت لخدمة ضيوف الرحمن تتمثل بوزارات الشؤون الإسلامية والخارجية والداخلية والإعلام والصحة إلى جانب قوة من الإطفاء العام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للشباب وجمعية الهلال الأحمر الكويتية. (النهاية)
ف ن / م م ج
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