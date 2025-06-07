أمين عام التعاون الخليجي يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج ويشيد بجهودها الاستثنائية

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة النجاح الكبير الذي شهده موسم حج هذا العام 1446 هـ.وأشاد البديوي في بيان بما بذلته حكومة المملكة العربية السعودية من جهود جبارة وما وفرته من إمكانات هائلة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن ما تحقق من تنظيم دقيق ومستوى عال من الأداء عكس الحرص الكبير والاهتمام البالغ اللذين توليهما المملكة لخدمة الحجاج وتيسير أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.وثمن البديوي ما وفرته المملكة من بنية تحتية متطورة واستخدام متقدم للتقنيات الحديثة ومن بينها تطبيقات الذكاء الإصطناعي بالإضافة إلى تسخير الكوادر الوطنية المؤهلة مما أسهم في تقديم تجربة حج متميزة هذا العام وأبرز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.وأكد البديوي أن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في كل موسم حج تعكس العناية الفائقة والرعاية الكريمة التي تحظى بها مناسك الحج والعمرة من القيادة السعودية ما مكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في أجواء روحانية يسودها الأمن والطمأنينة.

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