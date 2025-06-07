أمين عام التعاون الخليجي يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج ويشيد بجهودها الاستثنائية

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أمين عام التعاون الخليجي يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج ويشيد بجهودها الاستثنائية
(MENAFN- Al-Anbaa)
رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة النجاح الكبير الذي شهده موسم حج هذا العام 1446 هـ.
وأشاد البديوي في بيان بما بذلته حكومة المملكة العربية السعودية من جهود جبارة وما وفرته من إمكانات هائلة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن ما تحقق من تنظيم دقيق ومستوى عال من الأداء عكس الحرص الكبير والاهتمام البالغ اللذين توليهما المملكة لخدمة الحجاج وتيسير أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.
وثمن البديوي ما وفرته المملكة من بنية تحتية متطورة واستخدام متقدم للتقنيات الحديثة ومن بينها تطبيقات الذكاء الإصطناعي بالإضافة إلى تسخير الكوادر الوطنية المؤهلة مما أسهم في تقديم تجربة حج متميزة هذا العام وأبرز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وأكد البديوي أن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في كل موسم حج تعكس العناية الفائقة والرعاية الكريمة التي تحظى بها مناسك الحج والعمرة من القيادة السعودية ما مكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في أجواء روحانية يسودها الأمن والطمأنينة.
رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة النجاح الكبير الذي شهده موسم حج هذا العام 1446 هـ.
وأشاد البديوي في بيان بما بذلته حكومة المملكة العربية السعودية من جهود جبارة وما وفرته من إمكانات هائلة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن ما تحقق من تنظيم دقيق ومستوى عال من الأداء عكس الحرص الكبير والاهتمام البالغ اللذين توليهما المملكة لخدمة الحجاج وتيسير أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.
وثمن البديوي ما وفرته المملكة من بنية تحتية متطورة واستخدام متقدم للتقنيات الحديثة ومن بينها تطبيقات الذكاء الإصطناعي بالإضافة إلى تسخير الكوادر الوطنية المؤهلة مما أسهم في تقديم تجربة حج متميزة هذا العام وأبرز الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وأكد البديوي أن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في كل موسم حج تعكس العناية الفائقة والرعاية الكريمة التي تحظى بها مناسك الحج والعمرة من القيادة السعودية ما مكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في أجواء روحانية يسودها الأمن والطمأنينة.
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