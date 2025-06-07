تايلند تغلق مؤقتا نقاط عبور مع كمبوديا بعد توتر حدودي

أغلقت تايلند مؤقتا عدة نقاط عبور مع كمبوديا أمام السياح التايلنديين والكمبوديين بينها معبر رئيسي، على خلفية التوتر مع جارتها بعد مقتل جندي خلال اشتباك وقع مؤخرا على الحدود.وقتل الجندي في 28 مايو الفائت خلال تبادل إطلاق النار في منطقة حدودية مشتركة بين كمبوديا وتايلند ولاوس.واتفق الجيشان التايلندي والكمبودي على تخفيف التوتر في اليوم التالي، لكن بنوم بنه قررت إبقاء قواتها في المنطقة على الرغم من مطالبة بانكوك بالانسحاب.وسيطر الجيش الملكي التايلندي السبت 7 يونيو الجاري على جميع المعابر الحدودية مع كمبوديا، بحجة وجود «تهديد لسيادة تايلند وأمنها». وفي البلاد حاليا 18 نقطة تفتيش.وحظر الجيش مرور الشاحنات الطويلة وخفض ساعات عمل معبر أرانيابرات بويبت الحدودي، وهو الأهم مع كمبوديا، موضحا في بيان أنه لا يمكن للتايلانديين والكمبوديين الآن العبور إلا لأسباب مهنية وتجارية.ويستخدم آلاف الأشخاص هذا المعبر الحدودي يوميا. ويتوجه التايلنديون منه إلى الكازينوهات في الجانب الكمبودي.وقال الجيش التايلندي لفرانس برس إن القيود تنطبق فقط على مواطني البلدين، لكنها «قد تختلف من مكان إلى آخر».وخفضت ست نقاط تفتيش حدودية أخرى ساعات العمل وحظرت مرور الشاحنات الكبيرة.وقالت السلطات إن التجارة لم تتأثر وإنه لا يزال يسمح للعمال الكمبوديين بدخول تايلند.وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع فومتام ويتشاياشاي في بيان إنه «من المؤسف أن كمبوديا رفضت» اقتراح سحب قواتها المسلحة.ويدور خلاف بين كمبوديا وتايلاند منذ زمن حول ترسيم حدودهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر وحددت بموجب الاتفاقات المبرمة أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية.

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