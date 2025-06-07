تايلند تغلق مؤقتا نقاط عبور مع كمبوديا بعد توتر حدودي

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تايلند تغلق مؤقتا نقاط عبور مع كمبوديا بعد توتر حدودي
(MENAFN- Al-Anbaa)
أغلقت تايلند مؤقتا عدة نقاط عبور مع كمبوديا أمام السياح التايلنديين والكمبوديين بينها معبر رئيسي، على خلفية التوتر مع جارتها بعد مقتل جندي خلال اشتباك وقع مؤخرا على الحدود.
وقتل الجندي في 28 مايو الفائت خلال تبادل إطلاق النار في منطقة حدودية مشتركة بين كمبوديا وتايلند ولاوس.
واتفق الجيشان التايلندي والكمبودي على تخفيف التوتر في اليوم التالي، لكن بنوم بنه قررت إبقاء قواتها في المنطقة على الرغم من مطالبة بانكوك بالانسحاب.
وسيطر الجيش الملكي التايلندي السبت 7 يونيو الجاري على جميع المعابر الحدودية مع كمبوديا، بحجة وجود «تهديد لسيادة تايلند وأمنها». وفي البلاد حاليا 18 نقطة تفتيش.
وحظر الجيش مرور الشاحنات الطويلة وخفض ساعات عمل معبر أرانيابرات بويبت الحدودي، وهو الأهم مع كمبوديا، موضحا في بيان أنه لا يمكن للتايلانديين والكمبوديين الآن العبور إلا لأسباب مهنية وتجارية.
ويستخدم آلاف الأشخاص هذا المعبر الحدودي يوميا. ويتوجه التايلنديون منه إلى الكازينوهات في الجانب الكمبودي.
وقال الجيش التايلندي لفرانس برس إن القيود تنطبق فقط على مواطني البلدين، لكنها «قد تختلف من مكان إلى آخر».
وخفضت ست نقاط تفتيش حدودية أخرى ساعات العمل وحظرت مرور الشاحنات الكبيرة.
وقالت السلطات إن التجارة لم تتأثر وإنه لا يزال يسمح للعمال الكمبوديين بدخول تايلند.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع فومتام ويتشاياشاي في بيان إنه «من المؤسف أن كمبوديا رفضت» اقتراح سحب قواتها المسلحة.
ويدور خلاف بين كمبوديا وتايلاند منذ زمن حول ترسيم حدودهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر وحددت بموجب الاتفاقات المبرمة أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية.
أغلقت تايلند مؤقتا عدة نقاط عبور مع كمبوديا أمام السياح التايلنديين والكمبوديين بينها معبر رئيسي، على خلفية التوتر مع جارتها بعد مقتل جندي خلال اشتباك وقع مؤخرا على الحدود.
وقتل الجندي في 28 مايو الفائت خلال تبادل إطلاق النار في منطقة حدودية مشتركة بين كمبوديا وتايلند ولاوس.
واتفق الجيشان التايلندي والكمبودي على تخفيف التوتر في اليوم التالي، لكن بنوم بنه قررت إبقاء قواتها في المنطقة على الرغم من مطالبة بانكوك بالانسحاب.
وسيطر الجيش الملكي التايلندي السبت 7 يونيو الجاري على جميع المعابر الحدودية مع كمبوديا، بحجة وجود «تهديد لسيادة تايلند وأمنها». وفي البلاد حاليا 18 نقطة تفتيش.
وحظر الجيش مرور الشاحنات الطويلة وخفض ساعات عمل معبر أرانيابرات بويبت الحدودي، وهو الأهم مع كمبوديا، موضحا في بيان أنه لا يمكن للتايلانديين والكمبوديين الآن العبور إلا لأسباب مهنية وتجارية.
ويستخدم آلاف الأشخاص هذا المعبر الحدودي يوميا. ويتوجه التايلنديون منه إلى الكازينوهات في الجانب الكمبودي.
وقال الجيش التايلندي لفرانس برس إن القيود تنطبق فقط على مواطني البلدين، لكنها «قد تختلف من مكان إلى آخر».
وخفضت ست نقاط تفتيش حدودية أخرى ساعات العمل وحظرت مرور الشاحنات الكبيرة.
وقالت السلطات إن التجارة لم تتأثر وإنه لا يزال يسمح للعمال الكمبوديين بدخول تايلند.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع فومتام ويتشاياشاي في بيان إنه «من المؤسف أن كمبوديا رفضت» اقتراح سحب قواتها المسلحة.
ويدور خلاف بين كمبوديا وتايلاند منذ زمن حول ترسيم حدودهما التي تمتد على أكثر من 800 كيلومتر وحددت بموجب الاتفاقات المبرمة أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية.
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