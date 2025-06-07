رئيس الخدمات الطبية في بعثة الحج يطمئن على صحة أحد الحجاج الكويتيين في مكة المكرمة

في إطار المتابعة المستمرة والحرص على صحة وسلامة حجاج الكويت، قام وكيل وزارة الصحة ورئيس الخدمات الطبية في بعثة الحج الكويتية د.عبدالرحمن المطيري بزيارة تفقدية إلى مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في حي النسيم بمكة المكرمة، للاطمئنان على الحالة الصحية لأحد الحجاج الكويتيين الذين يتلقون الرعاية الطبية هناك.وقد رافق د.المطيري خلال الزيارة رئيس الطاقم الطبي في البعثة د.بسام البطحي، حيث تم الاطلاع على التقارير الطبية وتفاصيل الخطة العلاجية المقدمة للمريض.وأشاد د.المطيري بالتعاون المثمر والتنسيق الفاعل بين وزارة الصحة الكويتية والجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الصحية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتيسير سبل العلاج والرعاية لهم.وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها فريق الخدمات الطبية في البعثة، تأكيدا على التزام وزارة الصحة عبر بعثة الحج بتأمين أعلى مستويات الدعم الصحي لحجاج الكويت، وتعزيز الجاهزية لأي طارئ صحي قد يطرأ خلال موسم الحج، بما يضمن أداء المناسك بكل طمأنينة وسلامة.

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