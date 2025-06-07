رئيس الخدمات الطبية في بعثة الحج يطمئن على صحة أحد الحجاج الكويتيين في مكة المكرمة

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رئيس الخدمات الطبية في بعثة الحج يطمئن على صحة أحد الحجاج الكويتيين في مكة المكرمة
(MENAFN- Al-Anbaa)
في إطار المتابعة المستمرة والحرص على صحة وسلامة حجاج الكويت، قام وكيل وزارة الصحة ورئيس الخدمات الطبية في بعثة الحج الكويتية د.عبدالرحمن المطيري بزيارة تفقدية إلى مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في حي النسيم بمكة المكرمة، للاطمئنان على الحالة الصحية لأحد الحجاج الكويتيين الذين يتلقون الرعاية الطبية هناك.
وقد رافق د.المطيري خلال الزيارة رئيس الطاقم الطبي في البعثة د.بسام البطحي، حيث تم الاطلاع على التقارير الطبية وتفاصيل الخطة العلاجية المقدمة للمريض.
وأشاد د.المطيري بالتعاون المثمر والتنسيق الفاعل بين وزارة الصحة الكويتية والجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الصحية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتيسير سبل العلاج والرعاية لهم.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها فريق الخدمات الطبية في البعثة، تأكيدا على التزام وزارة الصحة عبر بعثة الحج بتأمين أعلى مستويات الدعم الصحي لحجاج الكويت، وتعزيز الجاهزية لأي طارئ صحي قد يطرأ خلال موسم الحج، بما يضمن أداء المناسك بكل طمأنينة وسلامة.
في إطار المتابعة المستمرة والحرص على صحة وسلامة حجاج الكويت، قام وكيل وزارة الصحة ورئيس الخدمات الطبية في بعثة الحج الكويتية د.عبدالرحمن المطيري بزيارة تفقدية إلى مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في حي النسيم بمكة المكرمة، للاطمئنان على الحالة الصحية لأحد الحجاج الكويتيين الذين يتلقون الرعاية الطبية هناك.
وقد رافق د.المطيري خلال الزيارة رئيس الطاقم الطبي في البعثة د.بسام البطحي، حيث تم الاطلاع على التقارير الطبية وتفاصيل الخطة العلاجية المقدمة للمريض.
وأشاد د.المطيري بالتعاون المثمر والتنسيق الفاعل بين وزارة الصحة الكويتية والجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الصحية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتيسير سبل العلاج والرعاية لهم.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها فريق الخدمات الطبية في البعثة، تأكيدا على التزام وزارة الصحة عبر بعثة الحج بتأمين أعلى مستويات الدعم الصحي لحجاج الكويت، وتعزيز الجاهزية لأي طارئ صحي قد يطرأ خلال موسم الحج، بما يضمن أداء المناسك بكل طمأنينة وسلامة.
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