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الجهراء يتعاقد مع الكرواتي رادان غاسانين

الجهراء يتعاقد مع الكرواتي رادان غاسانين

2025-06-07 02:13:50
(MENAFN- Al-Anbaa)

وقع مجلس ادارة نادي الجهراء عقداً مع المدرب الكرواتي رادان غاسانين يتولى بموجبه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.
ودرب الكرواتي رادان عدداً من الأندية الخليجية والعربية العريقة أبرزها ناديا النصر وهجر السعوديان والقادسية الكويتي ونادي الكويت والأهلي بنغازي الليبي والمريخ السوداني وعدداً من الأندية البحرينية والعمانية، كما تولى منصب المدير الفني لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم.
ويحمل الكرواتي رادان سيرة ذاتية مليئة بالإنجازات مع الفرق التي دربها حيث حقق الدوري الكويتي أربع مرات، كما يحمل لقباً لكل من كأس الأمير وكأس ولي العهد وكأس السوبر الكويتي، كما حقق الدوري البحريني مرتين وكأس ولي العهد البحريني ثلاث مرت، ولقباً لكأس الاتحاد البحريني.

MENAFN07062025000130011022ID1109648105

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