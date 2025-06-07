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الجهراء يتعاقد مع الكرواتي رادان غاسانين
(MENAFN- Al-Anbaa)
وقع مجلس ادارة نادي الجهراء عقداً مع المدرب الكرواتي رادان غاسانين يتولى بموجبه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.
ودرب الكرواتي رادان عدداً من الأندية الخليجية والعربية العريقة أبرزها ناديا النصر وهجر السعوديان والقادسية الكويتي ونادي الكويت والأهلي بنغازي الليبي والمريخ السوداني وعدداً من الأندية البحرينية والعمانية، كما تولى منصب المدير الفني لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم.
ويحمل الكرواتي رادان سيرة ذاتية مليئة بالإنجازات مع الفرق التي دربها حيث حقق الدوري الكويتي أربع مرات، كما يحمل لقباً لكل من كأس الأمير وكأس ولي العهد وكأس السوبر الكويتي، كما حقق الدوري البحريني مرتين وكأس ولي العهد البحريني ثلاث مرت، ولقباً لكأس الاتحاد البحريني.
وقع مجلس ادارة نادي الجهراء عقداً مع المدرب الكرواتي رادان غاسانين يتولى بموجبه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.
ودرب الكرواتي رادان عدداً من الأندية الخليجية والعربية العريقة أبرزها ناديا النصر وهجر السعوديان والقادسية الكويتي ونادي الكويت والأهلي بنغازي الليبي والمريخ السوداني وعدداً من الأندية البحرينية والعمانية، كما تولى منصب المدير الفني لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم.
ويحمل الكرواتي رادان سيرة ذاتية مليئة بالإنجازات مع الفرق التي دربها حيث حقق الدوري الكويتي أربع مرات، كما يحمل لقباً لكل من كأس الأمير وكأس ولي العهد وكأس السوبر الكويتي، كما حقق الدوري البحريني مرتين وكأس ولي العهد البحريني ثلاث مرت، ولقباً لكأس الاتحاد البحريني.
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