شواطئ الشقيق ملاذ الجاليات في العيد - جريدة الوطن السعودية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
شواطئ الشقيق ملاذ الجاليات في العيد - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) يشهد شاطئ الشقيق التابعة لمحافظة الدرب شمال منطقة جازان هذه الأيام ومع اجازة عيد الأضحى المبارك ، توافد أعداد كبيرة من الزوار والمتنزهين وخصوصا الجاليات القادمين من منطقة عسير أبها وخميس مشيط والذي يعد المتنفس الأول لأصحاب الشركات والمؤسسات حيث يقضون فترات إجازاتهم في شواطئ الشقيق والإستمتاع بالسباحة والصيد وخصوصا في في
وقال عدد من المتنزهين من الجالية المصرية بأنهم قدموا من ابها إلى شاطئ الشقيق مستغلين اجازة عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بأجواء البحر والسباحة والصيد مؤكدين بأن العيد في السعودية دائما مختلف.
ومثل هذه الرحلات في إجازة العيد تنسيهم عناء الغربة وتدخل الفرح والسرور في قلوبهم وعيد مبارك على الأمة المصرية
وقال عدد من المتنزهين من الجالية المصرية بأنهم قدموا من ابها إلى شاطئ الشقيق مستغلين اجازة عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بأجواء البحر والسباحة والصيد مؤكدين بأن العيد في السعودية دائما مختلف.
ومثل هذه الرحلات في إجازة العيد تنسيهم عناء الغربة وتدخل الفرح والسرور في قلوبهم وعيد مبارك على الأمة المصرية
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب لبنان في حال لم ينزع سلاح حزب الله
14 % المساهمة المتوقعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ناتج الإمارات 2030
(الجمارك): ضبط نحو 50 كيلوغراما من المواد المخدرة قادمة عبر الشحن الجوي
المدينة المنورة تستعد لاستقبال الحجاج المتعجلين غدا بـ141 بوابة للمسجد النبوى
لطفية محمد.. فنانة النول خطت الطبيعة بخيوط من ذهب
السعودية: توفير 11 كبينة توعوية في مواقع متفرقة بمشعر منى