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شواطئ الشقيق ملاذ الجاليات في العيد - جريدة الوطن السعودية

شواطئ الشقيق ملاذ الجاليات في العيد - جريدة الوطن السعودية

2025-06-07 02:11:13
(MENAFN- Al Watan) يشهد شاطئ الشقيق التابعة لمحافظة الدرب شمال منطقة جازان هذه الأيام ومع اجازة عيد الأضحى المبارك ، توافد أعداد كبيرة من الزوار والمتنزهين وخصوصا الجاليات القادمين من منطقة عسير أبها وخميس مشيط والذي يعد المتنفس الأول لأصحاب الشركات والمؤسسات حيث يقضون فترات إجازاتهم في شواطئ الشقيق والإستمتاع بالسباحة والصيد وخصوصا في في

وقال عدد من المتنزهين من الجالية المصرية بأنهم قدموا من ابها إلى شاطئ الشقيق مستغلين اجازة عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بأجواء البحر والسباحة والصيد مؤكدين بأن العيد في السعودية دائما مختلف.
ومثل هذه الرحلات في إجازة العيد تنسيهم عناء الغربة وتدخل الفرح والسرور في قلوبهم وعيد مبارك على الأمة المصرية

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