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موائد جماعية من 60 عاما تحيي موروث عيد الأضحى بالدرب - جريدة الوطن السعودية

موائد جماعية من 60 عاما تحيي موروث عيد الأضحى بالدرب - جريدة الوطن السعودية

2025-06-07 02:11:12
(MENAFN- Al Watan) تشتهر منطقة جازان بالعديد من العادات والتقاليد القديمة المختلفة في شتى المناسبات.
ومن هذه التقاليد أيام وليالي العيد في جازان سواء الأكلات الجماعية في الفترة الصباحية أو المسائية والتي تجسد عادات المجتمع الجازاني في مواسم الأعياد التقاليد الموروثة منذ القدم، التي تعتبر نموذجًا في ترسيخ مفاهيم الإخاء والألفة بين أهالي الأحياء والقرى، ليأتي العيد في محافظة الدرب بمذاق خاص بما يتضمنه من زيارات وموائد جماعية تزينها العديد من الأطباق، منها الكبسة والحيسية والمحشوش، والحنيذ والمرسة العريكة والكثير من الأكلات الشعبية المتنوعة والتي بتفنن بإعداها ربات البيوت، لترسم هذه التفاصيل فرحة العيد واللقاء بين الأهل والأصدقاء من مواطنين

وأوضح عدد من أهالي حارة الدير بالدرب بأن هذا التجمع على وجبة العشاء هي عادة سنوية قديمة جدآ متوارثة من عهد الأجداد والاباء من أكثر من 60 عاما ولا تزال محافظين عليها ونحرص على الجميع الحضور فيها من الجيران والأهل والاصدقاء من أهالي الحي مواطنين ومقيمين ولها الأثر

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