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ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا والمالديف

ولي العهد يلتقي رئيسي موريتانيا والمالديف

2025-06-07 02:09:49
(MENAFN- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، الرئيس الدكتور محمد معز رئيس جمهورية المالديف.
وجرى خلال اللقاء تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك، واستعراض أوجه العلاقات وآفاق التعاون بين

كما التقى ولي العهد برئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، وجرى خلال اللقاء تبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى بحث مجمل العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

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