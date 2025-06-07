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استكمال توزيع جداول تفويج الحجاج لرمي الجمرات خلال أيام التشريق

استكمال توزيع جداول تفويج الحجاج لرمي الجمرات خلال أيام التشريق

2025-06-07 02:09:49
(MENAFN- Al Watan) استكملت وزارة الحج والعمرة توزيع الجداول الزمنية الخاصة بتفويج الحجاج لرمي الجمرات، في إطار استعداداتها لتنظيم حركة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والانسيابية، ويُسهم في تحسين تجربة الحاج في المشاعر المقدسة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية متكاملة أعدّتها الوزارة لإدارة التفويج خلال موسم حج 1446هـ، مستندةً إلى نموذج تشغيلي موحّد يربط الجهات التنظيمية والخدمية عبر "مركز التفويج والعمليات المشتركة"، الذي يُعد من أبرز التحولات في منظومة إدارة الحشود لهذا العام.
وجرى إعداد الجداول بما يراعي مواقع سكن الحجاج ومسارات التنقل، ويعتمد على استخدام وسائل النقل المخصصة من حافلات وقطار المشاعر، بما يضمن تفويجًا منظمًا وآمنًا إلى منشأة الجمرات، وتُعزّز هذه الخطة النتائج الإيجابية التي تحققت في الأيام الماضية، بما في ذلك تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات صباح عيد الأضحى، وجرت العمليات بانسيابية تامة ودون تسجيل ازدحامات. وخضعت الخطة لسلسلة من تجارب المحاكاة الدقيقة قبل بدء الموسم، شملت سيناريوهات متعددة للكثافة والتأخير، وجرى تدريب الفرق الميدانية على الاستجابة السريعة والتنسيق اللحظي، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف الحالات التشغيلية.
وفي الجانب التقني، يواصل "مركز الرصد والتحكم" التابع للوزارة أداءه على مدار الساعة، مدعومًا بشبكة من الكاميرات الذكية ونظام تتبع مركزي، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد مؤشرات التكدس، وإعادة توجيه الحشود متى دعت الحاجة.
وأسهمت بطاقة "نسك" الرقمية في ضبط الدخول إلى منشأة الجمرات وفق الجداول المحددة، بالتكامل مع منصتي "نسك" و"توكلنا". ويُعدّ تنفيذ خطط التفويج خلال الأيام الماضية، واستكمال توزيع جداول التفويج لأيام التشريق، تأكيدًا على نضج المنظومة التشغيلية، ومدى تكاملها مع مستهدفات "برنامج خدمة ضيوف الرحمن"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في تقديم تجربة حج أكثر تنظيمًا ومرونة وجودة.

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