استكمال توزيع جداول تفويج الحجاج لرمي الجمرات خلال أيام التشريق

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استكمال توزيع جداول تفويج الحجاج لرمي الجمرات خلال أيام التشريق
(MENAFN- Al Watan) استكملت وزارة الحج والعمرة توزيع الجداول الزمنية الخاصة بتفويج الحجاج لرمي الجمرات، في إطار استعداداتها لتنظيم حركة ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والانسيابية، ويُسهم في تحسين تجربة الحاج في المشاعر المقدسة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية متكاملة أعدّتها الوزارة لإدارة التفويج خلال موسم حج 1446هـ، مستندةً إلى نموذج تشغيلي موحّد يربط الجهات التنظيمية والخدمية عبر "مركز التفويج والعمليات المشتركة"، الذي يُعد من أبرز التحولات في منظومة إدارة الحشود لهذا العام.
وجرى إعداد الجداول بما يراعي مواقع سكن الحجاج ومسارات التنقل، ويعتمد على استخدام وسائل النقل المخصصة من حافلات وقطار المشاعر، بما يضمن تفويجًا منظمًا وآمنًا إلى منشأة الجمرات، وتُعزّز هذه الخطة النتائج الإيجابية التي تحققت في الأيام الماضية، بما في ذلك تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات صباح عيد الأضحى، وجرت العمليات بانسيابية تامة ودون تسجيل ازدحامات. وخضعت الخطة لسلسلة من تجارب المحاكاة الدقيقة قبل بدء الموسم، شملت سيناريوهات متعددة للكثافة والتأخير، وجرى تدريب الفرق الميدانية على الاستجابة السريعة والتنسيق اللحظي، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف الحالات التشغيلية.
وفي الجانب التقني، يواصل "مركز الرصد والتحكم" التابع للوزارة أداءه على مدار الساعة، مدعومًا بشبكة من الكاميرات الذكية ونظام تتبع مركزي، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد مؤشرات التكدس، وإعادة توجيه الحشود متى دعت الحاجة.
وأسهمت بطاقة "نسك" الرقمية في ضبط الدخول إلى منشأة الجمرات وفق الجداول المحددة، بالتكامل مع منصتي "نسك" و"توكلنا". ويُعدّ تنفيذ خطط التفويج خلال الأيام الماضية، واستكمال توزيع جداول التفويج لأيام التشريق، تأكيدًا على نضج المنظومة التشغيلية، ومدى تكاملها مع مستهدفات "برنامج خدمة ضيوف الرحمن"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في تقديم تجربة حج أكثر تنظيمًا ومرونة وجودة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية متكاملة أعدّتها الوزارة لإدارة التفويج خلال موسم حج 1446هـ، مستندةً إلى نموذج تشغيلي موحّد يربط الجهات التنظيمية والخدمية عبر "مركز التفويج والعمليات المشتركة"، الذي يُعد من أبرز التحولات في منظومة إدارة الحشود لهذا العام.
وجرى إعداد الجداول بما يراعي مواقع سكن الحجاج ومسارات التنقل، ويعتمد على استخدام وسائل النقل المخصصة من حافلات وقطار المشاعر، بما يضمن تفويجًا منظمًا وآمنًا إلى منشأة الجمرات، وتُعزّز هذه الخطة النتائج الإيجابية التي تحققت في الأيام الماضية، بما في ذلك تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات صباح عيد الأضحى، وجرت العمليات بانسيابية تامة ودون تسجيل ازدحامات. وخضعت الخطة لسلسلة من تجارب المحاكاة الدقيقة قبل بدء الموسم، شملت سيناريوهات متعددة للكثافة والتأخير، وجرى تدريب الفرق الميدانية على الاستجابة السريعة والتنسيق اللحظي، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف الحالات التشغيلية.
وفي الجانب التقني، يواصل "مركز الرصد والتحكم" التابع للوزارة أداءه على مدار الساعة، مدعومًا بشبكة من الكاميرات الذكية ونظام تتبع مركزي، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد مؤشرات التكدس، وإعادة توجيه الحشود متى دعت الحاجة.
وأسهمت بطاقة "نسك" الرقمية في ضبط الدخول إلى منشأة الجمرات وفق الجداول المحددة، بالتكامل مع منصتي "نسك" و"توكلنا". ويُعدّ تنفيذ خطط التفويج خلال الأيام الماضية، واستكمال توزيع جداول التفويج لأيام التشريق، تأكيدًا على نضج المنظومة التشغيلية، ومدى تكاملها مع مستهدفات "برنامج خدمة ضيوف الرحمن"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في تقديم تجربة حج أكثر تنظيمًا ومرونة وجودة.
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