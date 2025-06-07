أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا متورطين في غسل أموال لصالح إيران

أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا متورطين في غسل أموال لصالح إيران
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت أن الشبكة قامت بغسل مليارات الدولارات عبر شركات صرافة إيرانية وشركات وهمية في الخارج؛ بهدف تمويل حملات (طهران) الإرهابية التي تقوض الأمن والسلم الدوليين وتُثري نخبة النظام.موضوعات متعلقة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يزور بريطانيا لعقد محادثات تجارية مع وفد أمريكي جيلي الصينية تحذر من فائض عالمي خطير في إنتاج السيارات فانس: إيلون ماسك يرتكب خطأ فادحاً بمهاجمة ترامب
وأشار البيان إلى أنه من بين أبرز عناصر هذه الشبكة، الشقيقان“زرین قلم” وشركاؤهما الذين يستخدمون عدة شركات وهمية لمساعدة أشخاص إيرانيين خاضعين للعقوبات الأميركية في جني أرباح من بيع النفط وسلع أخرى محظورة. وهذه أول خطوة تتخذ ضد شبكة إيران المصرفية الموازية منذ صدور مذكرة الأمن القومي الرئاسية في 4 فبراير.
وبالتزامن، قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بتحديث إشعارها التوجيهي لمساعدة المؤسسات المالية الأميركية والدولية في رصد الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالتمويل غير المشروع لإيران.. ويتضمن الإشعار أشكال هذا التمويل، إلى جانب مؤشرات تحذيرية تتعلق بتهريب النفط، والمصارف الموازية، والحصول على أسلحة ومكونات مزدوجة الاستخدام.
وأكدت الوزارة التزام (واشنطن) بمنع (طهران) من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية؛ ما دامت مستمرة في أنشطتها المزعزعة للاستقرار وستواصل محاسبة كل من يسعى لتقويض الأمن والسلم الدوليين.
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