أمريكا تفرض عقوبات على 35 فردا وكيانا متورطين في غسل أموال لصالح إيران

MENAFN - Al-Borsa News) فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على أكثر من 35 فردًا وكيانًا، مرتبطين بشبكة متورطة في غسل الأموال لصالح النظام الإيراني.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت أن الشبكة قامت بغسل مليارات الدولارات عبر شركات صرافة إيرانية وشركات وهمية في الخارج؛ بهدف تمويل حملات (طهران) الإرهابية التي تقوض الأمن والسلم الدوليين وتُثري نخبة النظام.

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وأشار البيان إلى أنه من بين أبرز عناصر هذه الشبكة، الشقيقان“زرین‌ قلم” وشركاؤهما الذين يستخدمون عدة شركات وهمية لمساعدة أشخاص إيرانيين خاضعين للعقوبات الأميركية في جني أرباح من بيع النفط وسلع أخرى محظورة. وهذه أول خطوة تتخذ ضد شبكة إيران المصرفية الموازية منذ صدور مذكرة الأمن القومي الرئاسية في 4 فبراير.

وبالتزامن، قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بتحديث إشعارها التوجيهي لمساعدة المؤسسات المالية الأميركية والدولية في رصد الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالتمويل غير المشروع لإيران.. ويتضمن الإشعار أشكال هذا التمويل، إلى جانب مؤشرات تحذيرية تتعلق بتهريب النفط، والمصارف الموازية، والحصول على أسلحة ومكونات مزدوجة الاستخدام.

وأكدت الوزارة التزام (واشنطن) بمنع (طهران) من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية؛ ما دامت مستمرة في أنشطتها المزعزعة للاستقرار وستواصل محاسبة كل من يسعى لتقويض الأمن والسلم الدوليين.