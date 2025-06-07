ارتفاع محدود في احتياطيات النقد الأجنبي الصينية وسط ضعف الدولار عالميًا

ارتفاع محدود في احتياطيات النقد الأجنبي الصينية وسط ضعف الدولار عالميًا
وبلغت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، وهي الأكبر على مستوى العالم/ نحو 3.285 تريليون دولار في نهاية مايو المنصرم، بزيادة طفيفة قدرها 0.11% مقارنة بالشهر السابق، بحسب ما نقلته منصة“إنفيستنج” الاقتصادية.موضوعات متعلقة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يزور بريطانيا لعقد محادثات تجارية مع وفد أمريكي جيلي الصينية تحذر من فائض عالمي خطير في إنتاج السيارات فانس: إيلون ماسك يرتكب خطأ فادحاً بمهاجمة ترامب
وتعد الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي بالصين أقل من التوقعات التي رجحت أن تصل إلى 3.292 تريليون دولار، وكانت الاحتياطيات قد سجلت 3.282 تريليون دولار في أبريل الماضي.
وأرجعت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين الزيادة المحدودة إلى“التأثيرات المشتركة لعوامل مثل تحويلات أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول”، وفقًا لما ورد في بيان رسمي نقلته منصة“إنفيستنج”.
وشهد اليوان الصيني تراجعًا بنسبة 1.05% أمام الدولار الأمريكي خلال شهر مايو، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.23% أمام سلة من العملات الرئيسية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إسرائيل تهدد بمواصلة ضرب لبنان في حال لم ينزع سلاح حزب الله
14 % المساهمة المتوقعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ناتج الإمارات 2030
(الجمارك): ضبط نحو 50 كيلوغراما من المواد المخدرة قادمة عبر الشحن الجوي
المدينة المنورة تستعد لاستقبال الحجاج المتعجلين غدا بـ141 بوابة للمسجد النبوى
لطفية محمد.. فنانة النول خطت الطبيعة بخيوط من ذهب
السعودية: توفير 11 كبينة توعوية في مواقع متفرقة بمشعر منى