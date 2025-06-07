ارتفاع محدود في احتياطيات النقد الأجنبي الصينية وسط ضعف الدولار عالميًا

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات حكومية، اليوم السبت، أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين ارتفعت بمقدار 3.6 مليار دولار خلال شهر مايو، في مستوى أقل من التوقعات مع استمرار تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وبلغت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، وهي الأكبر على مستوى العالم/ نحو 3.285 تريليون دولار في نهاية مايو المنصرم، بزيادة طفيفة قدرها 0.11% مقارنة بالشهر السابق، بحسب ما نقلته منصة“إنفيستنج” الاقتصادية.

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وتعد الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي بالصين أقل من التوقعات التي رجحت أن تصل إلى 3.292 تريليون دولار، وكانت الاحتياطيات قد سجلت 3.282 تريليون دولار في أبريل الماضي.

وأرجعت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين الزيادة المحدودة إلى“التأثيرات المشتركة لعوامل مثل تحويلات أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول”، وفقًا لما ورد في بيان رسمي نقلته منصة“إنفيستنج”.

وشهد اليوان الصيني تراجعًا بنسبة 1.05% أمام الدولار الأمريكي خلال شهر مايو، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.23% أمام سلة من العملات الرئيسية.