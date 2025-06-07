%51 زيادة في حملات تنفيذ قوانين الهجرة في المملكة المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت المملكة المتحدة، ارتفاعًا كبيرًا في حملات تنفيذ قوانين الهجرة، حيث ارتفع عدد حالات الاعتقال بنسبة 51%، في إطار حملة وزارة الداخلية البريطانية للقضاء على سوق العمل غير القانوني.

وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية، اليوم /السبت/ أن فرق تنفيذ قوانين الهجرة كثّفت عملياتها في المدن والقرى والبلدات، مستهدفة من يسيئون استخدام نظام الهجرة ويستغلون الأشخاص الضعفاء.

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وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الحكومة“من أجل التغيير”، الهادفة إلى مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة، ووقف الوعود الكاذبة بالوظائف التي تستخدمها شبكات التهريب لتسويق الرحلات عبر القوارب الصغيرة.

وأشار البيان إلى أنه من 5 يوليو 2024 حتى 31 مايو، تم تنفيذ 9000 حملة تفتيش، أسفرت عن 6410 حالة اعتقال، بزيادة قدرها 51% في عدد الاعتقالات مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبق ذلك.. وكان التركيز الأساسي على أصحاب الأعمال الذين يسمحون بالعمل غير القانوني، وغالبًا ما يفرضون على المهاجرين ظروف معيشية سيئة وساعات عمل مخالفة للقانون وبأجور أقل من الحد الأدنى.و شملت الحملات مطاعم ومحال تجميل ومواقع بناء ضمن آلاف المؤسسات المستهدفة.

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تصعيد الجهود لاستعادة السيطرة على نظام الهجرة، بما في ذلك ترحيل نحو 30 ألف شخص لا يملكون حق البقاء في المملكة المتحدة.

وقالت وزيرة أمن الحدود واللجوء، أنجيلا إيجل:“لوقت طويل، استفاد أرباب العمل من استغلال المهاجرين، وسمح لأشخاص بدخول البلاد والعمل بشكل غير قانوني. هذا الأمر لن يُسمح به بعد الآن. نكثّف حملاتنا ونشرّع قوانين أكثر صرامة للسيطرة على نظام الهجرة واللجوء. ومن ضمن خطة التغيير، سنواصل استهداف أرباب العمل غير النزيهين وتعطيل شبكات العمل غير القانوني التي تهدد أمن حدودنا”.

وبحسب القانون، يجب على أصحاب العمل إجراء فحوصات“حق العمل”، ومن يخالف يواجه غرامات تصل إلى 60,000 جنيه إسترليني عن كل عامل، إضافة إلى خطر الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، ومنعه من شغل مناصب إدارية.

من جانبه، قال مدير تنفيذ قوانين الهجرة، إيدي مونتغومري:“مكافحة العمل غير القانوني ضروري لمحاسبة المخالفين وحماية الأشخاص المعرضين للاستغلال. فخور بفرقنا المنتشرة في أنحاء البلاد لما تبذله من جهود في عمليات صعبة لكنها شديدة الأهمية”.

وغالبًا ما يُخدع المهاجرون غير الشرعيين بوعود كاذبة من شبكات التهريب بإمكانية العيش والعمل بحرية، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف يعيشون في ظروف سيئة، بأجور قليلة وساعات عمل طويلة، تحت تهديد الاعتقال والترحيل.