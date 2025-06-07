النفط يسجل مكاسب أسبوعية قوية لأول مرة في 3 أسابيع

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، وسط مزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي عززت التفاؤل بشأن تعافي الطلب العالمي على الخام.

وخلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.75% لتستقر عند 66.47 دولارًا للبرميل، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بنسبة 4.9% ليغلق عند 64.58 دولارًا للبرميل، ليسجلا أول مكاسب أسبوعية منذ منتصف مايو، بعد تراجعات استمرت أسبوعين.

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وجاءت هذه المكاسب مدفوعة بعدة عوامل إيجابية، أبرزها صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، والذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 139 ألف وظيفة في مايو مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%.

وعلى الرغم من أن الرقم جاء دون متوسط مكاسب عام 2024 البالغ 160 ألف وظيفة شهريا، فإن البيانات عكست تباطؤا معتدلا وليس انكماشًا حادا، وهو ما عزز آمال المستثمرين بخفض محتمل في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما ساهم استئناف المحادثات التجارية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، بطلب من واشنطن، في تعزيز المعنويات الإيجابية.

في السياق ذاته، أعلنت كندا انضمامها إلى محادثات تجارية مباشرة مع الولايات المتحدة، ما رفع منسوب التفاؤل حيال مستقبل التجارة العالمية والطلب على النفط.

وعلى صعيد الإمدادات، أعلنت منظمة“أوبك+” يوم السبت أنها ستلتزم بزيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميا في يوليو، وفق الخطة التي تم الاتفاق عليها مسبقا.

وأشارت مجموعة HSBC في مذكرة بحثية إلى أن السوق يبدو متوازنا خلال الربعين الثاني والثالث من العام، في ظل توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط في أشهر الصيف، خاصة في يوليو وأغسطس.

وعلى الجانب الأمريكي، أظهر تقرير شركة“بيكر هيوز” أن عدد الحفارات النفطية والغازية في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 4 ليصل إلى 559، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، وتراجع عدد حفارات النفط بـ9 ليبلغ 442، في حين ارتفع عدد حفارات الغاز بـ5 ليصل إلى 114.

ويعكس أداء سوق النفط هذا الأسبوع حالة من التفاؤل الحذر، حيث أسهمت البيانات الاقتصادية الإيجابية واستئناف المحادثات التجارية في دعم الأسعار، إلا أن استمرار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب الارتفاع في مستويات الإنتاج، يفرض حالة من عدم اليقين ويُبقي الأسواق في وضع ترقب مستمر.

ومع دخول موسم الصيف، يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الخام، ما قد يساهم في تعزيز الأسعار، خاصة إذا واصلت“أوبك+” التزامها بضبط الإمدادات.