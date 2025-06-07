بريكس: إندونيسيا تسعى لتعزيز التعاون مع بيلاروسيا في مجال أسمدة البوتاس

بريكس: إندونيسيا تسعى لتعزيز التعاون مع بيلاروسيا في مجال أسمدة البوتاس
وأعرب وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو عن أمله في توسيع التعاون مع بيلاروس في هذا المجال لدعم برنامج الحكومة لضمان الأمن الغذائي للبلاد، وذلك خلال اجتماعه مع سفير بيلاروسيا لدى جاكرتا رامان رامانوسكي، وفقا لما أوردته شبكة تلفزيون“بريكس” الدولية، في نسختها الإنجليزية، اليوم /السبت/.موضوعات متعلقة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يزور بريطانيا لعقد محادثات تجارية مع وفد أمريكي جيلي الصينية تحذر من فائض عالمي خطير في إنتاج السيارات فانس: إيلون ماسك يرتكب خطأ فادحاً بمهاجمة ترامب
وذكر التلفزيون، أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظا في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 44.1 في المائة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 128.4 مليون دولار أمريكي.. مشيرا إلى أن قيمة الصادرات الإندونيسية بلغت 43.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22.5 في المائة عن العام السابق.
وتتطلع إندونيسيا إلى زيادة صادراتها إلى بيلاروسيا، حيث تفتح العلاقات التجارية الإيجابية مع الدولة العضو في الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي آفاقا جديدة لتعاون اقتصادي أوسع في منطقة أوراسيا.
يذكر أن شبكة تلفزيون“بريكس” الدولية هي قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة“بريكس” التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت لاحقا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.
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