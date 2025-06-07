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بريكس: إندونيسيا تسعى لتعزيز التعاون مع بيلاروسيا في مجال أسمدة البوتاس

بريكس: إندونيسيا تسعى لتعزيز التعاون مع بيلاروسيا في مجال أسمدة البوتاس

2025-06-07 02:09:40
(MENAFN- Al-Borsa News) أعربت إندونيسيا عن اهتمامها بتعزيز التعاون مع بيلاروسيا في مجال إمدادات أسمدة البوتاس.

وأعرب وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو عن أمله في توسيع التعاون مع بيلاروس في هذا المجال لدعم برنامج الحكومة لضمان الأمن الغذائي للبلاد، وذلك خلال اجتماعه مع سفير بيلاروسيا لدى جاكرتا رامان رامانوسكي، وفقا لما أوردته شبكة تلفزيون“بريكس” الدولية، في نسختها الإنجليزية، اليوم /السبت/.

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وذكر التلفزيون، أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظا في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 44.1 في المائة مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 128.4 مليون دولار أمريكي.. مشيرا إلى أن قيمة الصادرات الإندونيسية بلغت 43.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22.5 في المائة عن العام السابق.

وتتطلع إندونيسيا إلى زيادة صادراتها إلى بيلاروسيا، حيث تفتح العلاقات التجارية الإيجابية مع الدولة العضو في الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي آفاقا جديدة لتعاون اقتصادي أوسع في منطقة أوراسيا.

يذكر أن شبكة تلفزيون“بريكس” الدولية هي قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة“بريكس” التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت لاحقا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

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