عودة الاتصال بالإنترنت في كوريا الشمالية بعد انقطاع طويل مجهول السبب

عودة الاتصال بالإنترنت في كوريا الشمالية بعد انقطاع طويل مجهول السبب
وأشارت (يونهاب) اليوم /السبت/ إلى أنه تعذر الوصول إلى مواقع إلكترونية بارزة في كوريا الشمالية، من بينها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، وصحيفة“رودونج سينمون”، وموقع وزارة الخارجية الكورية الشمالية، بالإضافة إلى موقع شركة الطيران الوطنية“إير كوريو”.موضوعات متعلقة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يزور بريطانيا لعقد محادثات تجارية مع وفد أمريكي جيلي الصينية تحذر من فائض عالمي خطير في إنتاج السيارات فانس: إيلون ماسك يرتكب خطأ فادحاً بمهاجمة ترامب
ونوهت الوكالة إلى أن الخدمة عادت تدريجيًا إلى هذه المواقع وغيرها بعد عدة ساعات من الانقطاع والاتصال غير المستقر، دون وضوح سبب محدد لهذا الانقطاع، حتى الآن، رغم أن مثل هذه الأعطال سبق أن سُجّلت في الماضي.
وكانت كوريا الشمالية قد شهدت في يناير 2022 انقطاعًا مشابهًا في خدمات الإنترنت، رجّحت تقارير حينها أنه ناتج عن هجوم إلكتروني من نوع“الحرمان من الخدمة”، أدى إلى تعطل الإنترنت في البلاد لمدة ست ساعات تقريبًا.
وفي سياق متصل، قال الباحث البريطاني جونيد علي، المتخصص في مراقبة إنترنت كوريا الشمالية، إن انقطاع خدمات الإنترنت أثر على جميع مسارات الاتصالات سواء القادمة عبر الصين أو روسيا.
وأوضح علي أن“البنية التحتية للإنترنت بالكامل في كوريا الشمالية لا تظهر على الأنظمة التي تراقب النشاطات الشبكية، ما يشير إلى توقف شبه كامل في الاتصال بالشبكة”، بحسب ما نقلته منصة“آسيا وان” الآسيوية الإخبارية.
وأضاف أنه“من الصعب تحديد ما إذا كان هذا الانقطاع مقصودًا أو ناتجًا عن خلل تقني”، مرجحًا في الوقت ذاته أن“يكون السبب داخليًا وليس نتيجة هجوم خارجي”.
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