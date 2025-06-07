عودة الاتصال بالإنترنت في كوريا الشمالية بعد انقطاع طويل مجهول السبب

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن خدمات الاتصال بالإنترنت في كوريا الشمالية عادت بعد انقطاع واسع النطاق طال عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية، من بينها مواقع وسائل الإعلام الرسمية ووزارة الخارجية، دون أن تُعرف الأسباب بشكل فوري.

وأشارت (يونهاب) اليوم /السبت/ إلى أنه تعذر الوصول إلى مواقع إلكترونية بارزة في كوريا الشمالية، من بينها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، وصحيفة“رودونج سينمون”، وموقع وزارة الخارجية الكورية الشمالية، بالإضافة إلى موقع شركة الطيران الوطنية“إير كوريو”.

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ونوهت الوكالة إلى أن الخدمة عادت تدريجيًا إلى هذه المواقع وغيرها بعد عدة ساعات من الانقطاع والاتصال غير المستقر، دون وضوح سبب محدد لهذا الانقطاع، حتى الآن، رغم أن مثل هذه الأعطال سبق أن سُجّلت في الماضي.

وكانت كوريا الشمالية قد شهدت في يناير 2022 انقطاعًا مشابهًا في خدمات الإنترنت، رجّحت تقارير حينها أنه ناتج عن هجوم إلكتروني من نوع“الحرمان من الخدمة”، أدى إلى تعطل الإنترنت في البلاد لمدة ست ساعات تقريبًا.

وفي سياق متصل، قال الباحث البريطاني جونيد علي، المتخصص في مراقبة إنترنت كوريا الشمالية، إن انقطاع خدمات الإنترنت أثر على جميع مسارات الاتصالات سواء القادمة عبر الصين أو روسيا.

وأوضح علي أن“البنية التحتية للإنترنت بالكامل في كوريا الشمالية لا تظهر على الأنظمة التي تراقب النشاطات الشبكية، ما يشير إلى توقف شبه كامل في الاتصال بالشبكة”، بحسب ما نقلته منصة“آسيا وان” الآسيوية الإخبارية.

وأضاف أنه“من الصعب تحديد ما إذا كان هذا الانقطاع مقصودًا أو ناتجًا عن خلل تقني”، مرجحًا في الوقت ذاته أن“يكون السبب داخليًا وليس نتيجة هجوم خارجي”.