رغم الاعتذار.. ضجة كبيرة بعد غياب إيمان خليف عن بطولة العالم للملاكمة في هولندا

خبرني - ستغيب الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن بطولة كأس آيندهوفن للملاكمة بعد أسبوع من إعلان الاتحاد العالمي للملاكمة فرض اختبارات الجنس الإلزامية على جميع الرياضيين.

ولن تشارك البطلة الأولمبية الجزائرية، في بطولة كأس آيندهوفن للملاكمة في هولندا هذا الأسبوع بحسب ما ذكر منظمون يوم الخميس 5 يونيو.

وتأتي هذه الخطوة وسط تجدد الادعاءات حول جنسها البيولوجي إثر تقرير مزعوم مسرب يشير إلى أنها "ذكر بيولوجيا".

وقال مدير الإعلام في كأس آيندهوفن، ديرك ريندرز: "قرار استبعاد إيمان ليس من اختصاصنا ونحن نأسف لذلك".

من جهته، انتقد رئيس بلدية آيندهوفن، يورين ديسلبلوم، قرار الاتحاد العالمي بفرض اختبارات الجنس مؤكدا في رسالة إلى الاتحاد الهولندي للملاكمة والاتحاد الدولي: "بالنسبة لنا، جميع الرياضيين مرحب بهم في آيندهوفن استبعاد الرياضيين بناءً على اختبارات الجنس المثيرة للجدل لا يتماشى مع ذلك نعبر اليوم عن رفضنا لهذا القرار وندعو المنظمة إلى السماح لإيمان خليف بالمشاركة".

مع ذلك، لن تشارك خليف في أول حدث بعد هذا الإعلان في آيندهوفن فقد فاتها الموعد النهائي للتسجيل

وتعرضت إيمان خليف لموجة من الانتقادات والإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووصفت الأشهر العشرة الماضية بأنها "رحلة عاطفية مضطربة"،وقالت لصحيفة ذا صن: "بعد المباراة مباشرة اندلع جدل كبير من سياسيين كبار حول العالم، ورياضيين، وفنانين، ونجوم مثل إيلون ماسك وترامب هذا الأمر أثر في كثيرا وتسبب لي بأذى كبير لا أستطيع وصف حجم الخوف الذي شعرت به، كان الموقف مخيفا".

وأضافت: "شكرا لله، كل الشعب الجزائري والعالم العربي يعرفون إيمان خليف بأنوثتها وشجاعتها وإرادتها لا أحب الخوض في السياسة في الرياضة لكنهم هم من أدخلوا السياسة إليها ،الرياضة والسياسة شيئان منفصلان هؤلاء السياسيون الذين يضطهدونني ليس لهم الحق في القول إنني متحولة جنسيا".

وحققت خليف إنجازا تاريخيا بحصولها على أول ميدالية ذهبية نسائية للجزائر في الملاكمة خلال أولمبياد باريس 2024.