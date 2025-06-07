  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
صحة غزة: 95 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة

صحة غزة: 95 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة

2025-06-07 08:04:59
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 7 حزيران (بترا)- وصل مستشفيات قطاع غزة 95 شهيدًا، و304 مصابين خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت.
وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,772 شهيدًا، إضافة إلى 125,834 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
07/06/2025 14:35:52

MENAFN07062025000117011021ID1109647787

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث