صحة غزة: 95 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 7 حزيران (بترا)- وصل مستشفيات قطاع غزة 95 شهيدًا، و304 مصابين خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت.

وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,772 شهيدًا، إضافة إلى 125,834 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

--(بترا)

أ ش/م د/أس

07/06/2025 14:35:52