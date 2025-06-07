صحة غزة: 95 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة
غزة 7 حزيران (بترا)- وصل مستشفيات قطاع غزة 95 شهيدًا، و304 مصابين خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت.
وأكدت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,772 شهيدًا، إضافة إلى 125,834 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
07/06/2025 14:35:52
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
14 % المساهمة المتوقعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ناتج الإمارات 2030
بعد ادانة الاعلان وتحويل القضية للقضاء : دعوات لتعزيز الوحدة والابقاء على الصوت الفلسطيني صوتًا واحدًا
الزرقاء في عهد الملك عبدالله الثاني.. مشاريع كبرى ونهضة شاملة
انقطاع شامل للإنترنت لعدة ساعات في كوريا الشمالية
العلم السويسري مربع الشكل... ولكن كان هذا مجرد تقليد لفترة طويلة
تقنية مذهلة.. قشور الفاكهة تشحن هاتفك وسيارتك قريباً!