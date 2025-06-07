اليابان تقدم في مفاوضات الرسوم الجمركية مع أميركا دون نقطة اتفاق بعد

أعلنت اليابان أنها تحرز «تقدما» في المحادثات مع واشنطن لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على وارداتها، لكنها أشارت إلى أن الطرفين لم يتمكنا حتى الآن من إيجاد «نقطة اتفاق».

وفرض ترامب رسوما بقيمة 10% على اليابان أسوة بجميع الدول الأخرى، رغم أن طوكيو حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مستثمر فيها، بالإضافة أيضا إلى رسوم أعلى طالت السيارات والصلب والألمنيوم.

كما فرض ترامب على اليابان رسوما «تبادلية» بنسبة 24%، ولكن تم تعليق العمل بها لاحقا حتى أوائل يوليو مع رسوم دول أخرى.

وتسعى اليابان إلى خفض أو إلغاء جميع الرسوم التي أعلن عنها ترامب.

وخلال الجولة الخامسة من المحادثات، صرح ريوسي أكازاوا، المبعوث التجاري لطوكيو، للصحافيين اليابانيين في واشنطن بالقول «أحرزنا تقدما إضافيا نحو التوصل إلى اتفاق».

لكنه أضاف «لم نتمكن من إيجاد نقطة اتفاق بعد».

وقال أكازاوا إن طوكيو تأمل في إبرام اتفاق «في أقرب وقت ممكن»، إلا أن المحادثات قد تكون لاتزال جارية عند انعقاد قمة مجموعة السبع في 15 يونيو.

وتفيد تقارير بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو ايشيبا وترامب يخططان لإجراء محادثات ثنائية بالتزامن مع قمة مجموعة السبع في كندا.

وتعد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على السيارات المستوردة والبالغة 25% مؤلمة بشكل خاص لطوكيو، حيث يرتبط نحو 8% من إجمالي الوظائف اليابانية بهذا القطاع.

وانكمش الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025، ما زاد الضغط على ايشيبا الذي لا يحظى بشعبية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المتوقعة في يوليو.